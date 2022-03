Dia do consumidor: CVC dará desconto de até 35% em pacotes de viagens

Em comemoração ao Dia do Consumidor, que ocorre nesta terça-feira, dia 15 de março, a agência de viagens CVC lançou uma série de promoções em pacotes de viagens e hospedagens. Os descontos chegam a 35% em hotéis e resorts nacionais e até 30% na hotelaria internacional. As promoções são válidas até o final do mês.

A CVC destaca que o mês de março dá início à baixa temporada de viagens no calendário do turismo e o consumidor pode encontrar boas oportunidades. Nesse período, até as férias de julho, os preços tendem a baixar.

Entre os destaques está hospedagem em Maceió (AL), com diária a partir de R$ 212 por pessoa com café da manhã e cortesia para 2 crianças de até 8 anos – com referência para abril. Já para quem deseja a viagem internacional, hospedagem em Buenos Aires (Argentina) sai a partir de R$ 71 a diária por pessoa.

Também há promoções para pacotes. Quem deseja ir para Santiago (Chile), com referência em maio, encontra opções a partir de R$ 2.605 por pessoa, com passagens aéreas de ida e volta voando Ski Airlines, saindo de São Paulo, e 5 diárias de hospedagem com café da manhã no hotel Novapark.

Para quem retoma os planos de viajar ao exterior, a CVC tem campanha de dólar e euro reduzidos para viagens adquiridas até 16 de março e embarques até dezembro de 2022. O ‘dólar reduzido’ é válido para compra de pacotes com bilhetes aéreos e hospedagem ou somente hospedagem para Flórida, Nova York, Cancun e Punta Cana. Já o euro reduzido, também para aéreo e hotel ou somente nas tarifas de hotéis, é válido para Espanha, França, Inglaterra, Itália e Portugal.

Submarino

O Submarino Viagens também fará promoções em comemoração ao dia do consumidor. Até o dia 31 de março, há produtos - passagens aéreas, pacotes, hospedagens, aluguel de carros e seguro viagem-com até 50% de desconto. Segundo a empresa, os destinos contemplados são os mais procurados neste momento, tanto nacionais quanto internacionais, para que o cliente possa resgatar o seu sonho de viagem pagando pouco.

Entre os destaques está um pacote para Porto Seguro (BA) que sai a partir de R$ 822 por pessoa, incluindo passagens aéreas de ida e volta (saindo de São Paulo) e hospedagem com café da manhã na Pousada Alua, com referência para junho.

Já hospedagem em Caldas Novas (GO) sai a partir de R$ 156 a diária por pessoa no Hotel Privé Ilha do Lago, com café da manhã, cortesia para 2 crianças de até 12 anos e acesso ilimitado a 3 parques da rede (referência abril). Essas opções podem ser parceladas em até 10x sem juros. Quem busca oportunidade de voos, pode aproveitar opções como passagem aérea de ida e volta de São Paulo (CGH) a Navegantes - SC (NVT) a partir de R$ 681 por pessoa, com referência em julho.