Desenrola Brasil: versão 2.0 do programa vai até a próxima semana - veja como renegociar

Falta uma semana para o encerramento do Novo Desenrola Brasil, também chamado de Desenrola 2.0. O programa de renegociação de dívidas, que já ultrapassou R$ 20 bilhões em acordos firmados, estará disponível para adesão somente até 3 de agosto.

Após esse prazo, os consumidores que desejarem renegociar seus débitos terão de buscar alternativas diretamente com as instituições credoras.

Criado pelo governo federal para ampliar as oportunidades de renegociação de dívidas, o programa já beneficiou mais de 6 milhões de pessoas e movimentou mais de R$ 20 bilhões em acordos, de acordo com dados da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Os números também apontam que cerca de 4 milhões de consumidores com débitos de até R$ 100 tiveram seus nomes retirados dos cadastros de inadimplência. Além disso, 1,1 milhão de pessoas conseguiram quitar dívidas à vista com descontos de até 80%.

Atenção aos critérios

Quem ainda pretende aderir ao programa deve verificar se atende aos critérios estabelecidos e entrar em contato com sua instituição financeira por meio dos canais oficiais, como aplicativo, internet banking, site ou agência.

A orientação é evitar intermediários e desconfiar de contatos feitos por WhatsApp, redes sociais ou telefone que ofereçam facilidades para a renegociação mediante pagamento, já que tentativas de golpe costumam se intensificar em períodos de grande procura.

Antes de fechar um acordo, a recomendação é avaliar se as parcelas cabem no orçamento e comparar as condições disponíveis. Embora a renegociação possa ajudar a reorganizar as finanças no curto prazo, assumir um compromisso acima da capacidade de pagamento pode resultar em um novo cenário de inadimplência.