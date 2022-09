CVC vende pacotes com dólar e euro reduzidos para viagens ao Caribe, Flórida e Europa

A CVC Turismo (CVCB3) anunciou nesta terça-feira, 27, uma campanha de câmbio reduzido tanto para dólar quanto para o euro, visando incentivar as viagens internacionais. O dólar reduzido é válido para Caribe – nos destinos de Cancun, Punta Cana, Aruba e Curaçao – e Flórida (EUA), para compras de hotel ou de aéreo e hotel realizadas até dia 02 de outubro e para embarques até 15 de dezembro de 2022.

Já quem planeja a viagem à Europa, a campanha de euro reduzido é válida para todos os circuitos europeus exclusivos da CVC para compras realizadas até 30 de setembro e embarques até 28 de fevereiro de 2023. Nos circuitos, tem mais uma condição especial de 20% de desconto para o 2º passageiro. A operadora disponibiliza 168 circuitos na Europa, por diferentes países, que incluem, entre outros serviços, hospedagem, passeios pelos principais pontos turísticos e guia falando português para acompanhar toda a viagem. Alguns países contemplados nessa promoção são Portugal, Espanha, Itália, França, Inglaterra, Grécia, Holanda e entre outros.

O dólar reduzido hoje (27 de setembro), na CVC, é de R$ 5,34, enquanto o euro reduzido está a R$ 5,14. O valor é fixado no dia, de acordo com o câmbio de fechamento do mercado do dia anterior, sendo sempre uma condição mais atrativa.

De acordo com a empresa, o cliente utiliza o câmbio reduzido CVC e faz a conversão do pacote em reais, no ato da compra, podendo aproveitar os parcelamentos em até 10x sem juros (no cartão CVC, que possibilita também o acúmulo de pontos para descontos nas viagens) ou até 24x iguais (no boleto), oferecidos pela CVC.

No último trimestre, a CVC divulgou que a retomada das viagens ao exterior, teve um aumento de 315% em reservas confirmadas em comparação ao mesmo período de 2021.