Banco do Brasil renegocia R$ 2,35 bi em créditos do Fies desde começo de campanha

O Banco do Brasil renegociou R$ 2,35 bilhões em dívidas de estudantes com o Fies, programa de financiamento estudantil para o ensino superior mantido pelo governo federal. As renegociações começaram em novembro do ano passado, e envolvem tanto o BB quanto a Caixa Econômica Federal.

No BB, foram mais de 41 mil operações, com cerca de 154 mil simulações realizadas. A oferta das negociações ao público-alvo tem sido feita por meio do aplicativo do banco. Cerca de 90% das operações foram realizadas de forma digital.

Em novembro, o governo federal estimava que 1,2 milhão de estudantes estavam inadimplentes e poderiam ser beneficiados pela repactuação.

As dívidas que se encaixam no escopo da iniciativa somavam R$ 54 bilhões naquele período.

Os descontos podem chegar a até 99%, dependendo de condições como o prazo de pagamento e o perfil do estudante.

Na Caixa, os dados mais recentes, divulgados na semana passada, apontam para um volume renegociado de R$ 5,3 bilhões.