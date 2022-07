Vibra: Wilson Ferreira Júnior deixará presidência da empresa

A Vibra (VBBR3) anunciou nesta quarta-feira, 20, que seu atual presidente, Wilson Ferreira Júnior, informou o Conselho de Administração sobre sua intenção de deixar o cargo para "buscar novos desafios" para sua carreira.

Ferreira Júnior assumiu o comando da ex-BR Distribuidora em março do ano passado, após sair do comando da Eletrobras. O executivo também presidiu a CPFL.

A Vibra informou que busca conduzir a saída de forma "organizada, célere e harmoniosa" e que já está em busca de um sucessor. Ferreira Júnior permanecerá no cargo até ser sair oficialmente da empresa, informou a Vibra.

O executivo deixa a Vibra com as ações em queda de 25% desde o início do ano. Os papéis, no entanto, chegaram a acumular mais de 50% durante o curto período em que esteve à frente da empresa.