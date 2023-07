Valor do mercado de Fundos de Investimento Imobiliário na Ásia chega a US$263,8 bi em 2022

Até o final de 2022, havia um total de 220 produtos de Fundos de Investimento Imobiliário (REITs, na sigla em inglês) ativos no mercado asiático, com um valor total de mercado de US$263,8 bilhões em 2022, uma queda de 13% em comparação ao ano anterior. Os dados são da empresa internacional de consultoria e serviços imobiliários, Knight Frank, divulgados no relatório de pesquisa “Investimento em Fundos de Investimento Imobiliário (REITs) na Ásia”.

Devido às políticas de aumento das taxas de juros em todo o mundo, o mercado asiático de REITs diminuiu de tamanho em 2022. Com o rápido aumento dos preços globais de energia e alimentos, e o aumento dos custos de financiamento nos mercados de capitais, o índice total de retorno do mercado global de REITs foi de -24,4% em 2022; para o mercado norte-americano foi de -24,8%; e para o mercado europeu foi de -40,5%.

O relatório mostra que, em comparação, o mercado asiático de REITs ainda mantém uma alta vitalidade e resiliência, com um desempenho geral superior ao dos mercados norte-americano e europeu em termos de índice de retorno total e preço das ações.

Em 2022, o mercado público de REITs na China para infraestrutura apresentou um desenvolvimento geralmente estável. Até 31 de maio de 2023, havia um total de 27 produtos listados no mercado público de REITs domésticos.

O mercado como um todo apresentou uma tendência de desenvolvimento em sete grandes tipos de ativos subjacentes, incluindo parques industriais, armazenagem e logística, fábricas industriais, habitação de aluguel acessível, energia limpa, rodovias de alta velocidade e proteção ambiental, sendo altamente procurado pelo mercado. Com a regularização da emissão de produtos de REITs domésticos, em 2023, os REITs da China se tornarão um dos quatro maiores mercados de REITs da Ásia em termos de valor de mercado.

Em 2022, o mercado público de REITs na China viu o lançamento bem-sucedido dos primeiros quatro produtos de REITs de habitação de aluguel acessível. Yang Zhi, Diretor Sênior do Departamento de Avaliação e Serviços Consultivos da Knight Frank, responsável pelos negócios de securitização de ativos, afirmou que a listagem bem-sucedida dos primeiros REITs de habitação de aluguel acessível abriu uma nova porta, fornecendo financiamento para o ciclo completo de “investimento, financiamento, gerenciamento e saída” dos projetos de habitação de aluguel acessível na China, além de fornecer um novo canal para a participação do mercado de capitais na construção e investimento em habitação de aluguel acessível.