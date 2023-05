UnionPay, da China, supera Visa e se torna o cartão de débito mais usado no mundo em 2022

A China UnionPay ultrapassou a Visa dos Estados Unidos no ano passado e conquistou o título de provedora de cartões de débito mais popular do mundo, de acordo com uma pesquisa da consultoria norte-americana, Nielsen Holdings.

A UnionPay obteve 40,03% do mercado global de cartões de débito em 2022, um aumento de 1,39 ponto porcentual. Enquanto isso, a Visa ficou com 38,78% do mercado, sofrendo uma queda de 0,82 ponto porcentual.

Transações

No ano passado, houve um total de 624,86 bilhões de transações realizadas com cartões de crédito, débito e pré-pagos da Visa, UnionPay, Mastercard, American Express e outros principais provedores de cartões bancários. Esse número representa um aumento de 7,5% em relação ao ano anterior, conforme informado pela Nielsen, sediada em Nova York. As transações com cartões de débito representaram 63,8% desse total.

No que diz respeito a cartões de crédito e débito, a Visa liderou o mercado mundial com uma participação de 38,7%, seguida pela UnionPay em segundo lugar, com 34%, e a Mastercard em terceiro, com 24%.