Twitter dispara após compra de Elon Musk: veja como analisar a ação.

Nesta segunda-feira, 25 de abril de 2022, o empreendedor Elon Musk anunciou o acordo de compra da rede social Twitter (TWTR34) pelo valor aproximado de 44 bilhões de dólares.

A declaração movimentou de forma positiva o mercado, na NYSE (New York Stock Exchange), as ações do Twitter subiram em 5,66%, colocando cada ação da empresa no valor de US$51,70. Já no Brasil, o BDR do Twitter valorizou em 7,4%.

Aprenda a identificar boas oportunidades de investimento na Bolsa.

As negociações tornaram-se públicas no dia 14 de abril, quando Musk fez uma primeira oferta de US$41 bilhões para a compra da rede, mas o flerte com a empresa já estava acontecendo há algum tempo.

No dia 4 o magnata adquiriu pouco mais de 9% das ações do Twitter, tornando-se o maior dos acionistas da organização, feito este que rendeu a ele uma oferta para sentar-se no Conselho de Administração da rede, vaga que ele mesmo rejeitou. A participação de Elon no Conselho de Administração do Twitter limitaria o seu poder de compra, uma vez que aqueles que ocupam um destes assentos estão limitados a possuir no máximo 14,9% das ações da companhia.

Perca o seu medo de comprar ações com essas aulas simples.

O que muda na rede após a compra?

Em seu perfil, Musk defende a ideia de um lugar mais aberto para liberdade de expressão, e ainda comenta que não irá apagar antigas publicações que ele mesmo fez que tem um tom de crítica.

Fonte: Twitter, 2022.

“Eu espero que até mesmo as minhas piores críticas permaneçam no Twitter por que é isso que liberdade de expressão significa”.

Além da proposta de um espaço mais aberto para diálogo, Musk comentou que tem interesse em fechar o capital da empresa, que começou a ser ofertada publicamente no ano de 2013.

E como ficam os atuais acionistas?

Aqueles que identificaram a oportunidade e compraram as ações no momento ideal irão se beneficiar com a venda do Twitter para Elon Musk. Se efetivado, o acordo promete pagar aos acionistas atuais US$54,20 por ação. O valor apresenta um lucro significativo, afinal, no dia 1 de abril as ações da rede social estavam custando US$39,31.

Futuras oportunidades

A grande valorização do Twitter nesta segunda-feira mostra como o mercado de ações traz grandes oportunidades de ganhos, e cada vez mais cresce o número de investidores que se aventuram nessa opção de renda variável.

De acordo com a B3, o aumento de CPFs em BDRs (como o do Twitter) aumentou em 994% se comparado com o mesmo período em 2020.

Porém, a compra e venda de ações continua sendo um assunto delicado para algumas pessoas. Alguns acreditam que a bolsa é um investimento somente para quem já tem bastante capital, outros só não são familiarizados com o mercado e não sabem identificar oportunidades e quando investir nelas.

Em situações como as citadas acima o investidor pode optar sempre por aprender mais sobre o mercado de ações, e cursos como o IniciAção, da EXAME Academy, quebram esses tabus e ensinam desde tópicos básicos como abrir uma conta num banco de investimentos, até conhecimentos avançados como reconhecer oportunidades de lucro como a do Twitter nesta segunda-feira.

Aprenda em apenas 2 horas tudo o que você precisa saber para comprar e vender ações.