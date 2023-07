Tesla deve continuar reduzindo preço dos carros; ação cai forte

As ações da Tesla afundaram depois que a montadora liderada pelo bilionário Elon Musk alertou para mais impactos sobre sua lucratividade já reduzida. Musk disse que a fabricante de carros elétricos terá que continuar baixando preços se os juros continuarem subindo. Meses de remarcações para baixo já afetaram a margem bruta, que caiu para o menor nível em quatro anos no segundo trimestre.

Além de potencialmente ter que diminuir ainda mais os preços, a Tesla está investindo em novos modelos, incluindo o atraso Cybertruck. E tem também o Dojo, um projeto de supercomputador em que Musk planeja gastar pelo menos US$ 1 bilhão até o final do próximo ano para ajudar a processar a infinidade de dados e vídeos coletados pelos carros da Tesla no desenvolvimento da tecnologia de direção autônoma.

Embora a Tesla deva conseguir atingir a meta de produzir cerca de 1,8 milhão de veículos em 2023, a produção cairá neste trimestre devido a melhorias nas fábricas.

A ação caiu até 4,2% antes do início das negociações regulares nesta quinta-feira.

Segundo Musk, “faz sentido sacrificar as margens em favor da fabricação de mais veículos, porque pensamos que em um futuro não muito distante eles terão um aumento dramático de valor”, disse Musk, referindo-se à sua crença de que a Tesla eventualmente oferecerá capacidade de direção autônoma.

Embora a Tesla tenha superado as expectativas de lucro por ação e receita, os resultados minaram a confiança de que as margens atingiram o fundo do poço, disse Philippe Houchois, analista do Jefferies.

Os analistas esperam que novos modelos como o Cybertruck ajudem a Tesla a manter sua taxa de crescimento de vendas, mas a picape não estará disponível em grandes volumes até o próximo ano. O primeiro veículo saiu da linha de montagem em Austin, no Texas, recentemente, disse a empresa no fim de semana.

Na quarta-feira, a Tesla esclareceu que os Cybertrucks que estão sendo fabricados agora são na verdade “candidatos a lançamento” e não estão à venda. A empresa não ofereceu nenhuma atualização sobre preços ou especificações e reiterou que espera iniciar as entregas ainda este ano.

Musk também disse que houve progresso no plano da Tesla de potencialmente disponibilizar seu software de assistência ao motorista para outras montadoras. O CEO disse que a Tesla está em discussões iniciais sobre o licenciamento de seu sistema para um grande fabricante que ele não revelou.