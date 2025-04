Tarifas de Trump deixam mais distante até a mais popular das bolsas Louis Vuitton

A Louis Vuitton aumentou o preço de uma de suas bolsas mais populares nos Estados Unidos após o presidente do país Donald Trump implementar tarifas de 10% sobre produtos vindos da União Europeia.

A bolsa Neverfull GM, feita com lona revestida com monograma, agora custa US$ 2.200 no site da empresa nos EUA — US$ 100 a mais do que na semana passada, o que representa um aumento de 4,8%.

Representantes da Louis Vuitton e da LVMH, conglomerado de luxo do qual a marca faz parte, não responderam aos pedidos de comentário.

Grupos de luxo, incluindo a LVMH, já haviam alertado que aumentariam os preços para compensar as tarifas dos EUA impostas no início deste mês. A diretora financeira do grupo, Cecile Cabanis, disse na semana passada que acredita que as marcas da empresa se beneficiam de poder de precificação.

Embora a LVMH não divulgue resultados financeiros por marca, a Louis Vuitton é seu principal nome, representando cerca de um quarto da receita total e mais da metade do lucro do conglomerado, segundo estimativas do HSBC.

A Louis Vuitton, conhecida por suas bolsas baú com monograma, gerou cerca de €21,6 bilhões (US$ 24,6 bilhões) em vendas no ano passado, de acordo com o HSBC, o que a torna a maior marca de moda de luxo do mundo.

Na semana passada, a Hermès anunciou que também aumentará os preços nos Estados Unidos a partir de 1º de maio para compensar as tarifas, com os detalhes finais ainda sendo definidos.