Suzano (SUZB3) irá distribuir R$ 2,35 bilhões em dividendos

O Conselho de Administração da Suzano (SUZB3) aprovou a distribuição de R$ 2,35 bilhões em dividendos. O montante equivale a R$ 1,795 por ação.

O pagamento será realizado em 27 de dezembro com base na posição acionária do fechamento do pregão do dia 16 de dezembro. Ações da Suzano negociadas a partir do pregão do dia 19 não terão mais direito aos proventos.

O montante distribuído será incluído nos cálculos do dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício findo em 31 de dezembro.

As ações da Suzano fecharam o último pregão cotadas a R$ 53,17, com queda de 9,45% acumulada no ano.