Super Quarta com Fed e Copom, guerra, China e o que move o mercado

Bolsas asiáticas fecharam em forte alta, e os principais índices de ações da Europa e os futuros de Nova York operam com ganhos acima de 1% na manhã desta quarta-feira, dia 16, na medida em que um cessar-fogo para a guerra parece mais próximo. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, voltou a sinalizar que deve aceitar o principal pleito de Vladimir Putin, presidente da Rússia, de desistência da entrada na Otan, dizendo que os termos são "realistas".

Na Ásia, o impulso vem da sinalização do governo da China de que vai recuar das restrições para a listagem de companhias do país no exterior, com promessa de apoio ao mercado financeiro e à economia local.

Mas nenhum outro assunto deve prender mais as atenções do mercado nesta quarta do que as decisões de juros dos bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos. A inflação em níveis historicamente elevados tem pressionado as políticas monetárias do mundo inteiro e a expectativa é a de que o ciclo alta dos juros americanos comece hoje.

O anúncio oficial do Fomc, o comitê de política monetária do Federal Reserve (Fed), está programado para às 15h (horário de Brasília), com entrevista coletiva de Jerome Powell, presidente do Fed, na sequência, às 15h30.

Veja a seguir o desempenho dos indicadores às 5h40 (de Brasília):

Hang Seng (Hong Kong): +9,08%

SSE Composite (Xangai): +3,48%

FTSE 100 (Londres): +1,48%

DAX (Frankfurt): +2,28%

CAC 40 (Paris): +2,47%

S&P futuro (Nova York): +0,97%

Nasdaq futuro (Nova York): +1,48%

Alta de juros nos EUA

A expectativa é a de que o Fed eleve sua taxa básica de juros em 25 pontos base, do intervalo entre zero e 0,25% para 0,25% e 0,50%. A coletiva de imprensa com o presidente do Fed, Jerome Powell, está prevista para às 15h30.

Investidores esperam por pistas sobre o ritmo da elevação de juros diante dos impactos da guerra na Ucrânia na inflação. O Índice de Preço ao Consumidor americano está em 7,9% em 12 meses, o maior nível desde 1982.

Copom no Brasil

Projeções de aperto de juros ambém ganham força no Brasil. O estimativa de mercado do último Focus para a Selic de 2022 saiu de 12,25% para 12,75%. Parte dos economistas já projeta a taxa acima de 13% para o fim do ano, com adiamento do início do ciclo de cortes. Para a decisão desta quarta, o consenso é de alta de 100 pontos base, com a Selic saindo de 10,75% para 11,75% ao ano. O comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom) sairá às 18h30.

O aumento do preço tanto da gasolina como do óleo diesel na casa de 20%, anunciado na última semana pela Petrobras (PETR3, PETR4), está entre os principais fatores que levaram à recente piora das perspectivas econômicas. O IPCA esperado para este ano passou de 5,65% para 6,45%, segundo as projeções contidas no boletim Focus.

Balanços do dia

Inflação e juros altos já têm se refletido negativamente sobre os balanços das principais companhias do país. No Magazine Luiza (MGLU3), a queda de vendas das lojas físicas no quarto trimestre cobrou um preço alto, afetou a rentabilidade e, como consequência, os papéis lideraram as quedas do último pregão.

Outro setor que tem sido bastante afetado pelas condições macroeconômicas é o do mercado imobiliário. Nesta quarta, será a vez de a MRV (MRVE3) apresentar seus números trimestrais de outubro a dezembro de 2021. A pressão é grande após os resultados da Tenda (TEND3) terem aumentado o pessimismo sobre as construtoras.

Marisa (AMAR3) e Bemobi (BMOB3) também divulgarão seus resultados após o encerramento do pregão.

Investidores também devem reagir aos resultados de CVC (CVCB3), Iguatemi (IGTI3), Yduqs (YDUQ3) e Trisul (TRIS3), divulgados na última noite.