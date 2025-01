Starbucks aposta alto e paga US$ 96 milhões ao novo CEO em apenas 4 meses

Após apenas quatro meses como CEO do Starbucks, Brian Niccol foi recompensado com um pacote de US$ 96 milhões, colocando-o entre os executivos mais bem pagos dos Estados Unidos.

Cerca de 94% desse valor veio de ações atreladas ao desempenho, enquanto o restante é baseado em tempo, com vesting ao longo de três anos. Além disso, Niccol recebeu um bônus de US$ 5 milhões no primeiro mês após sua chegada, em setembro do ano passado.

A chegada de Niccol ao Starbucks ocorreu após a saída do antigo CEO, em meio a um período de declínio nas vendas. Recrutado diretamente da Chipotle Mexican Grill, ele traz um histórico de sucesso em recuperação de empresas.

Como parte do acordo, o Starbucks dispensou a exigência de mudança para Seattle, onde fica sua sede, cobrindo custos de moradia temporária e uso do jato corporativo.

Custos adicionais e desafios à frente

De acordo com a empresa, os custos de moradia de Niccol totalizaram mais de US$ 143 mil, metade dos quais destinados a impostos.

Somado a isso, o executivo gastou cerca de US$ 72 mil em voos entre sua residência na Califórnia e Seattle, além de US$ 19 mil para outros usos pessoais da aeronave.

O pacote de remuneração anual do executivo foi estimado em US$ 113 milhões pela Bloomberg na época de sua contratação, incluindo ações que compensaram os prêmios perdidos na transição de Niccol da Chipotle para o Starbucks.

Segundo o Bloomberg Pay Index, ele figura entre os 20 CEOs mais bem pagos do mundo.

Starbucks confia na liderança de Niccol

Em um comunicado, segundo a Bloomberg, o Starbucks descreveu Niccol como um líder "altamente requisitado e eficaz, com um histórico comprovado" de impulsionar o crescimento.

Resta saber se o investimento na liderança de Niccol trará o retorno esperado, enquanto ele enfrenta o desafio de recuperar a dinâmica de crescimento da empresa.