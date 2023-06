Presidente da Light Sesa, Thiago Guth, renuncia ao cargo

O presidente da distribuidora da Light, a Light SESA, Thiago Freire Guth, renunciou ao cargo, informou o Grupo Light, em recuperação judicial, por meio de comunicado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) neste sábado, 17.

Com o anúncio, Guth também deixa o cargo de diretor da Light e do conselho de administração da Light Energia. Embora o comunicado tenha sido anunciado hoje, a sua saída tem efeito somente a partir do dia 30 de junho. “As companhias divulgarão oportunamente a respeito das eleições dos respectivos substitutos aos cargos mencionados neste comunicado”, diz o comunicado à imprensa.

Liderança

Após o anúncio, a companhia reiterou através de nota para a imprensa que o Grupo Light segue tendo Octávio Pereira Lopes na liderança do grupo, como diretor presidente da Light e presidente dos Conselhos de Administração da Light SESA e da Light Energia.