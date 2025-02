Powell no Senado, IPCA de janeiro e tarifas sobre o aço: o que move o mercado

Esta terça-feira, 11, começa com a divulgação da Casa Branca das ordens executivas assinadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que preveem a adoção de tarifas de 25% sobre as importações de aço e alumínio feitas pelo país. Em 2024, o Brasil foi o segundo maior fornecedor de aço para os EUA, atrás apenas do Canadá. A medida passa a valer em 12 de março.

Ao meio dia de hoje, Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, o banco central americano, irá participar de sua audiência semestral no Senado dos Estados Unidos para discutir política monetária. A expectativa é que o presidente do Fed aborde as recentes políticas tarifárias de Trump.

Na Ásia, as bolsas de valores terminaram o dia de forma mista. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 1,06%. Na China, as bolsas de Xangai e Shenzhen tiveram queda de 0,12% e 0,49%, respectivamente, pressionadas por ações do setor imobiliário e de consumo. Já na Coreia e em Taiwan, os mercados fecharam em alta. O coreano Kospi subiu 0,71% e o taiwanês Taiex teve ganhos de 0,57%. A bolsa de Tóquio não operou em razão de um feriado local.

Em Londres, antes da abertura do mercado, a gigante do setor de energia BP divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2024. A empresa teve um lucro de US$ 1,17 bilhão no período — acima do esperado por analistas, mas ainda assim o mais baixo em quatro anos.

Em relação ao mesmo período de 2023, houve uma queda de 61% nos lucros, o que coloca o quarto trimestre de 2024 como o mais fraco desde o quarto trimestre de 2020. Após a divulgação, o CEO da BP informou que pretende fazer mudanças na estratégia da companhia.

Agenda do Brasil

No Brasil, a terça-feira começa com a divulgação de indicadores. Às 9h, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulga o IPCA de janeiro e dados sobre a produção industrial regional de dezembro.

No mercado, é esperado que haja uma desaceleração na inflação de janeiro impulsionada pela queda no preço da energia elétrica. Na mediana, a projeção é que o IPCA caia de 0,52% em dezembro para 0,16% em janeiro.

No cenário corporativo, a TIM divulgará hoje, após o fechamento do mercado, o balanço financeiro do quarto trimestre de 2024. No dia seguinte, 11 de fevereiro, às 10h (horário de Brasília), a empresa realizará uma teleconferência para apresentar os resultados a investidores e analistas.

Na agenda política, o ministro da Fazenda Fernando Haddad tem uma reunião com o novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, às 14h, para discutir a agenda econômica do ano. Também são esperados no encontro os líderes do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues e Jaques Wagner.

A prioridade do governo é garantir a isenção do imposto de renda para pessoas que ganham até R$ 5 mil por mês. Para custear o benefício, a estratégia é tributar quem tem renda acima de R$ 50 mil.

Na semana passada, o ministro Haddad se encontrou com Hugo Motta, presidente da Câmara. No encontro, Motta afirmou que a Câmara estava disposta a discutir a questão dos supersalários. Agora, é preciso saber qual será o posicionamento do Senado.

No Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem uma reunião marcada às 15h30 com os ministros Haddad, Simone Tebet e Esther Dweck para discutir o orçamento de 2025. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, também é esperado.