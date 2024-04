Petróleo inicia semana em queda com tensões no Oriente Médio

O petróleo começou a semana se desvalorizando após perdas semanais com os investidores se concentrando no Oriente Médio sob o temor de uma escalada nos conflitos entre Israel e Irã.

Segundo dados do Bloomberg, o petróleo do tipo Brent estava abaixo dos US$ 87 por barril depois de perder 3,5% na semana passada, a maior queda desde o início de fevereiro. A aparente "normalidade" se deu depois da troca de ataques entre Irã e Israel ficar bem abaixo da expectativa, num claro sinal de que os próprios países não se mostraram interessados no avanço das hostilidades.

Mesmo com esse recente momento tenso geopolítico, que não fez a cotação do petróleo subir tanto, a commodity está 12% mais cara neste ano devido às tensões entre países e aos cortes de fornecimento da OPEP+.

Na agenda da semana, os investidores se concentrarão em uma série de dados econômicos dos EUA, incluindo a inflação, que dará mais pistas sobre o caminho da política monetária.

Os lucros das maiores empresas petrolíferas do mundo, incluindo TotalEnergies, Chevron. e Exxon Mobil também devem ser divulgados nesta semana.