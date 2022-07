Petrobras (PETR4) anuncia oferta de recompra de títulos globais

A Petrobras (PETR3 - PETR4), anunciou nesta quarta-feira, dia 6 de julho, a oferta de recompra de títulos globais pela Petrobras Global Finance (PGF), uma subsidiária da petrolífera.

Em comunicado enviado ao mercado, a estatal afirmou que títulos globais estão divididos em dois grandes grupos e a oferta de recompra é válida para todos que já estão em circulação. O montante disponibilizado pela PGF tem um limite de US$750 milhões por grupo, formando um total de US$ 1,5 bilhão.

Outro ponto levantado no comunicado foi que aqueles que já tem posse de títulos da companhia, e decidirem abrir mão dos seus ativos, irão receber juros capitalizados. A quantia a ser paga pelos investidores que decidirem vender os seus títulos será equivalente ao yield, que é a taxa de retorno ao investidor.

De acordo com a Petrobras, a taxa de yield será definida em Nova York, às 11 da manhã do dia 12 de julho de 2022 e irá contar com o acréscimo do spread, somado com base à taxa do tesouro-americano para títulos em dólares americanos, à taxa do tesouro britânico para títulos em libras esterlinas e à taxa de referência de swap para títulos em euro.

A Petrobras também informou que na ocasião dos títulos ofertados pelos investidores na recompra ultrapassarem o limite de US$ 750 milhões, a oferta pode ser anulada, porém aceita para títulos seguintes, seguindo uma ordem de prioridade e até que o limite de US$ 750 milhões seja atingido.

A oferta será conduzida pelos seguintes bancos: BofA Securities, Banco Bradesco BBI, Credit Agricole Securities (USA), Deutsche Bank Securities, J.P. Morgan Securities LLC e SMBC Nikko Securities Americas e termina às 5 da tarde do horário de Nova Iorque, no dia 12 de julho de 2022.