Para brigar com Musk, Uber anuncia parceria para criar robotáxis

A Uber anunciou, nesta quinta-feira, 17, que firmou uma parceria com a fabricante de veículos elétricos Lucid Motors e com a startup de direção autônoma Nuro para lançar uma frota de robotáxis a partir de 2026. Segundo a Bloomberg, o plano é utilizar os SUVs Lucid Gravity adaptados com o sistema de direção da Nuro na empresa de corridas por aplicativo nos Estados Unidos.

De acordo com a companhia, os primeiros veículos devem começar a operar até o fim de 2026 em uma grande cidade americana ainda não revelada. A meta é atingir pelo menos 20 mil unidades nos seis anos seguintes.

Investimentos milionários

Como parte do acordo, a Uber fará investimentos milionários nas duas parceiras. A Lucid receberá US$ 300 milhões, que serão usados, em parte, para modernizar a linha de produção e incorporar os sistemas da Nuro nos modelos Gravity. Segundo a Bloomberg, as ações da Lucid chegaram a disparar 62% no pré-mercado após o anúncio, mas subiram 26%, cotadas a US$ 2,94. Já as ações da Uber ficaram estáveis, negociadas a US$ 90,98.

O CEO interino da Lucid, Marc Winterhoff, explicou que o SUV da marca foi escolhido porque permite a instalação direta do hardware de direção autônoma na fábrica. O software da Nuro será adicionado quando os veículos forem entregues à Uber.

“Isso é um marco na nossa jornada para expandir nossa liderança em tecnologia, indo além dos veículos elétricos e do licenciamento para parcerias em novas áreas”, disse o CEO em entrevista à Bloomberg. “Muita coisa pode acontecer em seis anos. Vejo isso como apenas o ponto de partida.”

Mudança de estratégia da Uber

O acordo reforça o novo posicionamento da Uber, que tem abandonado o desenvolvimento interno de tecnologia autônoma, algo que era prioridade na gestão de seu ex-CEO, Travis Kalanick. Em vez disso, a empresa passou a apostar em parcerias e investimentos em empresas já especializadas nas tecnologias.

A empresa já firmou mais de uma dezena de acordos com fabricantes e startups de direção autônoma, incluindo Waymo e Volkswagen. Nesta semana, anunciou uma parceria com a chinesa Baidu para operar robotáxis em países fora dos EUA. Corridas autônomas já estão disponíveis pelo aplicativo em cidades como Phoenix, Austin, Atlanta e Abu Dhabi.

Concorrência no mercado de robotáxis começa a aquecer

No mês passado, a Tesla lançou o prometido serviço de corridas autônomas em Austin, enquanto Elon Musk prometeu expandir para outras cidades. Já a Nuro, que começou entregando pedidos de comida com robôs em uma parceria com a Uber em 2022, passou a focar no desenvolvimento de software autônomo desde 2023.