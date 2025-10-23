Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Ouro volta a subir com tensão geopolítica, mas ainda longe da máxima

Busca por ativos de proteção deu novo impulso à cotação do metal

(wirestock/Getty Images)

(wirestock/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 16h39.

Última atualização em 23 de outubro de 2025 às 16h49.

Os preços do ouro voltaram a subir na sessão desta quinta-feira, 23, após duas sessões consecutivas de forte queda, enquanto novos riscos geopolíticos impulsionam a demanda por ativos mais seguros. Investidores também se prepararam para o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, adiado para esta sexta-feira, 24, devido à paralisação parcial do governo americano.

Os fundos de índice (ETFs) lastreados em ouro registraram o maior fluxo de saída dos últimos cinco meses, disse ao Barron's o analista Soojin Kim, do MUFG. Nesta quinta, os contratos futuros do metal avançavam 2,19%, a US$ 4.154,50 por onça.

Na terça-feira, o ouro recuou 5,7%, registrando sua maior perda em mais de uma década no mercado futuro e em cinco anos no mercado "spot". Manteve o movimento de baixa na sessão seguinte, devido à receios de que o metal estivesse sobrecomprado após uma sequência recorde de valorização. Mesmo com esse vai e vem, o metal acumula alta superior a 50%.

O ouro voltou a ser demandado por investidores, fundos e bancos centrais em meio a um cenário de tensões geopolíticas. Entre os principais fatores que explicam esse movimento estão os conflitos no Oriente Médio e na Ucrânia, além da paralisação parcial do governo dos Estados Unidos, que entrou na terceira semana.

“Os investidores também estão atentos às próximas negociações comerciais entre EUA e China, que podem aliviar as tensões geopolíticas que anteriormente sustentaram a demanda por ativos de refúgio”, disse Kim, à agência.

Ouro pode atingir US$ 6 mil

O JPMorgan projeta que o preço do ouro pode atingir US$ 6 mil por onça até 2028, caso a exposição a ativos americanos recue e uma parte dos recursos seja direcionada ao metal.

Analistas também destacam que os fundamentos que sustentam a valorização continuam firmes. Gestores estrangeiros com ativos nos EUA vêm reduzindo a exposição ao dólar e aumentando posições em ouro, elevando a demanda.

Eles ainda observam que a oferta global de ouro permanece praticamente estável desde 2018, o que reforça o equilíbrio entre oferta e demanda. “É uma história muito limpa — há muitos compradores e quase nenhum vendedor”, diz o relatório a que o Barron's teve acesso.

As ações de mineradoras de ouro também subiram na quinta-feira. A Newmont (NEM +3,11%), uma das maiores do setor, avançou 1,7%, após cair 9% na terça-feira. A empresa divulga resultados após o fechamento do mercado.

A Barrick Mining ganhou 2,6%, enquanto a Agnico Eagle Mines subiu 0,9%.

A prata também subiu, 2,44%, para US$ 48,85, e a platina avançou 2,98%, a US$ 1.598,80.

Acompanhe tudo sobre:OuroCommodities
Próximo

Mais de Invest

Petróleo dispara com escalada das sanções de Trump à Rússia

Magalu 'chora' na bolsa com casamento entre Meli e Casas Bahia

CFOs voltam a enxergar melhora no ambiente de negócios, mas seguem cautelosos

Ibovespa opera em alta e recupera os 145 mil pontos

Mais na Exame

Brasil

EPR vence leilão do Lote 4 de rodovias do Paraná com desconto de 21,3%

Future of Money

'Pequena rotação' do ouro para o bitcoin levaria cripto a US$ 242 mil, diz estudo

ESG

Primeira metade de 2025 é recorde em desastres climáticos nos EUA

Mercados

Petróleo dispara com escalada das sanções de Trump à Rússia