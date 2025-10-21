Invest

Ouro tem maior queda diária em cinco anos: o jogo virou?

No mercado à vista, preço da onça-troy caiu ao menor nível em uma semana; apetite ao risco criou espaço para realização de lucros

(Michael Steinberg/Pexels/Divulgação)

Da Redação
Publicado em 21 de outubro de 2025 às 17h26.

O preço do ouro no mercado internacional sofreu um revés nesta terça-feira, 21. A cotação no mercado à vista recuou 5,5%, para US$ 4.111,26 a onça-troy. É a maior queda diária do metal em cinco anos e o menor preço em uma semana. 

No mercado futuro, o contrato de ouro para dezembro, na Comex, referência para o mercado, também recuava mais de 5%, abaixo de US$ 4.130.

“O aumento do apetite ao risco no mercado em geral, neste início de semana, é ruim para os metais considerados portos seguros”, disse Jim Wyckoff, analista sênior da Kitco Metals, citado pela CNBC.

Em nota do Citi, obtida pela emissora, os analistas esperam que o fim da paralisação do governo nos Estados Unidos e expectativa de acordos comerciais entre americanos e chineses façam com que o ouro se consolide um patamar de preço nas próximas duas ou três semanas.

Do rand ao cedi: como disparada do ouro está beneficiando um pequeno grupo de países emergentes De olho no metal precioso: B3 lança Índice Futuro de Ouro

O segundo maior comprador de ouro do mundo, a Índia, está com os mercados fechados por conta das comemorações do Diwali, o que também reduziu a liquidez do mercado.

“A ausência de dados ocorre em um momento delicado, em que há muitas exposição especulativas aos metais preciosos, tornando-os preciosos mais vulneráveis ​​à correção”, disse Ole Hansen, estrategista de commodities do Saxo Bank à Bloomberg.

Há menos de duas semanas, ouro no mercado futuro chegou ao patamar dos US$ 4.300 pela primeira vez na história. O metal é considerado refúgio para investidores que buscam proteção. O rali recente fez com que bancos revisassem as projeções de preço para este e o próximo ano.

