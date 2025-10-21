Ouro tem maior queda diária em cinco anos: o jogo virou?

O preço do ouro no mercado internacional sofreu um revés nesta terça-feira, 21. A cotação no mercado à vista recuou 5,5%, para US$ 4.111,26 a onça-troy. É a maior queda diária do metal em cinco anos e o menor preço em uma semana.

No mercado futuro, o contrato de ouro para dezembro, na Comex, referência para o mercado, também recuava mais de 5%, abaixo de US$ 4.130.

“O aumento do apetite ao risco no mercado em geral, neste início de semana, é ruim para os metais considerados portos seguros”, disse Jim Wyckoff, analista sênior da Kitco Metals, citado pela CNBC.

Em nota do Citi, obtida pela emissora, os analistas esperam que o fim da paralisação do governo nos Estados Unidos e expectativa de acordos comerciais entre americanos e chineses façam com que o ouro se consolide um patamar de preço nas próximas duas ou três semanas.

O segundo maior comprador de ouro do mundo, a Índia, está com os mercados fechados por conta das comemorações do Diwali, o que também reduziu a liquidez do mercado.

“A ausência de dados ocorre em um momento delicado, em que há muitas exposição especulativas aos metais preciosos, tornando-os preciosos mais vulneráveis ​​à correção”, disse Ole Hansen, estrategista de commodities do Saxo Bank à Bloomberg.

Há menos de duas semanas, ouro no mercado futuro chegou ao patamar dos US$ 4.300 pela primeira vez na história. O metal é considerado refúgio para investidores que buscam proteção. O rali recente fez com que bancos revisassem as projeções de preço para este e o próximo ano.