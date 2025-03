Oncoclínicas e Hapvida fecham parceria para atendimento a pacientes com câncer

A Oncoclínicas (ONCO3) em parceria estratégica com a Hapvida NotreDame (HAPV3) comunicaram nesta quinta-feira, 27, uma colaboração comercial para oferecer atendimento ambulatorial em oncologia. O acordo visa beneficiar mais de 600 mil pessoas.

Essa iniciativa também contempla “o serviço de radioterapia em todo o território nacional e se destaca pelo caráter inovador, combinando a expertise da Oncoclínicas em oncologia com o modelo de cuidado integrado da Hapvida NotreDame”, conforme o comunicado.

Inicialmente, o serviço estará disponível na região metropolitana de São Paulo e tem potencial de expansão para o interior do estado paulista, além de outras regiões como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná, nos próximos meses.

O projeto começou a ser desenhado em outubro de 2024, quando Bruno Ferrari, CEO da Oncoclínicas, e a diretoria da Hapvida se reuniram para discutir soluções inovadoras para os desafios da oncologia suplementar.

“A partir desse encontro, foi concebido um modelo voltado à excelência na assistência oncológica, com processos mais ágeis e uma integração mais eficiente do cuidado”, disse Hapvida em nota.

Na avaliação da XP, o acordo é positivo para a Hapvida, pois a parceria com o maior player de oncologia do país deve impulsionar a expansão da empresa na região metropolitana de São Paulo. Além disso, pode ajudar a reduzir despesas relacionadas à oncologia, que têm impacto significativo no Medical Loss Ratio e podem estar associadas a provisões e ao recente aumento de depósitos judiciais.