Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

'Paixão, visão, inovação e trabalho em equipe': o manual de Steve Jobs para ficar muito, muito rico

A fórmula de Steve Jobs vai além da riqueza material, para aqueles que buscam um impacto duradouro

Steve Jobs: saiba qual era a fórmula do fundador da Apple (Justin Sullivan/Getty Images)

Steve Jobs: saiba qual era a fórmula do fundador da Apple (Justin Sullivan/Getty Images)

Raphaela Seixas
Raphaela Seixas

Estagiária de jornalismo

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 12h59.

Se existe um manual para o sucesso, ele esteve nas mãos de Steve Jobs. O cofundador da Apple compartilhou, há quase 30 anos, uma poderosa "fórmula" para quem deseja passar dos bilhões em fortuna.

Para Jobs, o sucesso extraordinário não se resumia a acumular dinheiro ou seguir receitas prontas. Ele acreditava que a verdadeira riqueza surgia da vontade de criar algo significativo — e com potencial de transformar o mundo.

Trabalhar com as melhores pessoas

Jobs destacou repetidamente a importância de trabalhar com as melhores pessoas, cercar-se de talentos e cultivar um ambiente onde a criatividade e a inovação possam florescer naturalmente.

Seu próprio percurso, desde a fundação da Apple até o seu retorno triunfante à empresa, serve como um exemplo vivo dessa filosofia.

Resiliência e inovação: a revolução da Apple

Desde os primeiros dias na garagem de sua casa, quando fundou a Apple ao lado de Steve Wozniak, até o episódio de ser demitido da própria empresa, Jobs mostrou resiliência inabalável.

Seu retorno à Apple no final dos anos 1990 deu início a uma revolução tecnológica com o lançamento de produtos icônicos como o iMac, iPod e iPhone, que não só mudaram a indústria da tecnologia, mas também transformaram a vida das pessoas.

A fórmula de sucesso: visão, paixão e trabalho em equipe

Mais do que um empresário visionário, Jobs era um perfeccionista que desafiava constantemente o status quo e incentivava sua equipe a pensar de maneira diferente e buscar a perfeição.

Essa combinação de paixão intensa, visão clara, inovação constante e trabalho em equipe formou a base de sua fórmula para o sucesso.

Acompanhe tudo sobre:Steve JobsAppleEmpresasDicas de carreira

Mais de Negócios

Automação e escala: Join4 transforma processos complexos em jornadas digitais eficientes

Com aporte de US$ 250 mi, Revo vai voar com os primeiros eVTOLs da Eve

Presidente da Petrobras: 'Avaliação pré-operacional da Foz do Amazonas deve sair na próxima semana'

Além do tarifaço, setor de calçados enfrenta avalanche de importações

Mais na Exame

Brasil

Gleisi Hoffmann sai em defesa de Dino: 'quem agrediu o sistema financeiro no Brasil foi Trump'

Ciência

Fórmula de Bhaskara é coisa de brasileiro? No resto do mundo, equação tem outro nome; descubra

Pop

O Verão que Mudou a Minha Vida: Belly vai ficar com Conrad, Jeremiah ou sozinha?

Mercados

Simpar dispara 10% na bolsa após venda da Ciclus Rio para Aegea