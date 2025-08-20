'Paixão, visão, inovação e trabalho em equipe': o manual de Steve Jobs para ficar muito, muito rico

Se existe um manual para o sucesso, ele esteve nas mãos de Steve Jobs. O cofundador da Apple compartilhou, há quase 30 anos, uma poderosa "fórmula" para quem deseja passar dos bilhões em fortuna.

Para Jobs, o sucesso extraordinário não se resumia a acumular dinheiro ou seguir receitas prontas. Ele acreditava que a verdadeira riqueza surgia da vontade de criar algo significativo — e com potencial de transformar o mundo.

Trabalhar com as melhores pessoas

Jobs destacou repetidamente a importância de trabalhar com as melhores pessoas, cercar-se de talentos e cultivar um ambiente onde a criatividade e a inovação possam florescer naturalmente.

Seu próprio percurso, desde a fundação da Apple até o seu retorno triunfante à empresa, serve como um exemplo vivo dessa filosofia.

Resiliência e inovação: a revolução da Apple

Desde os primeiros dias na garagem de sua casa, quando fundou a Apple ao lado de Steve Wozniak, até o episódio de ser demitido da própria empresa, Jobs mostrou resiliência inabalável.

Seu retorno à Apple no final dos anos 1990 deu início a uma revolução tecnológica com o lançamento de produtos icônicos como o iMac, iPod e iPhone, que não só mudaram a indústria da tecnologia, mas também transformaram a vida das pessoas.

A fórmula de sucesso: visão, paixão e trabalho em equipe

Mais do que um empresário visionário, Jobs era um perfeccionista que desafiava constantemente o status quo e incentivava sua equipe a pensar de maneira diferente e buscar a perfeição.

Essa combinação de paixão intensa, visão clara, inovação constante e trabalho em equipe formou a base de sua fórmula para o sucesso.