No primeiro pregão pós Trump, bolsa opera em queda

No primeiro pregão após a posse de Donald Trump, o Ibovespa opera em queda, com investidores reagindo aos primeiros anúncios do presidente, como a imposição de tarifas para México e Canadá.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,39% aos 122.380 pontos

-0,39% aos 122.380 pontos Dólar: +0,33% a R$ 6,053

Trump afirmou que pretende aplicar uma tarifa de 25% sobre as importações de ambos os países já no dia 1º de fevereiro, alegando que esses países estão permitindo o aumento no fluxo de imigrantes não documentados e drogas para os EUA.

O receito de investidores globais é que a imposição de tarifas gere uma pressão inflacionária interna e afaste a inflação da meta, deixando menos espaço para o Federal Reserve (Fed, banco central americano) cortar juros.

O movimento faz a curva de juros locais abrir um pouco e devolver parte da queda do dia anterior, o que colabora para manter a bolsa no vermelho.

Apesar do republicano adiar a imposição de tarifas específicas contra a China, optando por direcionar sua administração a abordar práticas comerciais desleais globalmente, Trump voltou a enfatizar as tarifas ao final do dia.

No Capital One Arena, em um encontro com uma multidão de apoiadores, Trump disse: “Vamos encher os bolsos e vamos ficar ricos com as tarifas [de importação]” e que “só há duas palavras mais bonitas que tarifa: Deus e amor”.

"Ainda é cedo [para o alívio em relação às tarifas]. Tem a fala dele que não depende dos países da América Latina, que foi bem emblemática, forte. Temos que ver o quanto isso pode refletir. Mas vale lembrar que foi só o primeiro dia de governo é difícil fazer uma avaliação", Alexandre Pletes, head de renda variável da Faz Capital.

Para as bolsas americanas, a diminuição do medo em relação à questão EUA e China ajudam os juros futuros a recuarem, o que colabora para as bolsas americanas subirem na volta do feriado.

Petrobras (PETR4)

Logo após de sua posse, um dos primeiros atos assinados pelo presidente dos Estados Unidos foi um decreto declarando emergência energética nacional. A iniciativa busca impulsionar a produção doméstica de petróleo e gás com o objetivo de conter a inflação.

Durante seu discurso no Capitólio, Trump afirmou: “A crise da inflação foi causada por um gasto excessivo e o aumento dos preços da energia, e é por isso que hoje eu também declararei uma emergência energética nacional”.

A medida deve incluir a autorização para novas perfurações destinadas à extração de petróleo em áreas como o Alasca e o Oceano Ártico.

Às 10h30, o petróleo de referência WTI para fevereiro de 2025 recuava 2,43%, enquanto o tipo Brent para março de 2025 caía 1,65%. Com isso, Petrobras (PETR3; PETR4) cedia 1,41% e 1,10%, respectivamente.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 18h, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.