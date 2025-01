Dólar hoje: com cotação a R$ 6,05; veja como se comporta a moeda pós posse de Trump

A posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos na última segunda-feira, 20, marcou o início de um período de incerteza nos mercados internacionais . O dólar, principal referência para moedas globais, apresentou movimentos voláteis desde então, ainda no aguardo dos próximos passos e políticas econômicas do novo governo.

No Brasil, o dólar em alta 0,19%, cotado a R$ 6,053 nesta terça-feira. Esse indicativo reforça exatamente a cautela dos investidores diante das primeiras ações do novo governo americano, principalmente quando falamos sobre as políticas comerciais e fiscais adotadas no país.

As políticas de Trump e o impacto no dólar

Analistas apontam que o mercado está atento a decisões-chave de Trump, como políticas comerciais mais rígidas e possíveis sanções a grandes parceiros comerciais dos EUA . Qualquer sinalização sobre novos estímulos fiscais ou cortes de impostos também deve influenciar o valor do dólar frente a moedas emergentes, como o real.

O Banco Central brasileiro segue monitorando o câmbio, mas, por ora, não realizou intervenções. Investidores esperam definições tanto internas, como a aprovação de reformas econômicas, quanto externas, para estimar os rumos do dólar nos próximos meses.

O que esperar para os próximos dias?

Especialistas recomendam atenção ao discurso do governo americano sobre as políticas adotadas, já que o presidente eleito já iniciou o seu mandato assinando uma série de decretos. No Brasil, o desempenho da moeda dependerá também de fatores internos, como o andamento da política fiscal e a inflação .

