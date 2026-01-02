Natura (NATU3) conclui venda da Avon Internacional

A Natura (NATU3) concluiu em 31 de dezembro de 2025 a venda da Avon Internacional para o fundo Regent LP, conforme comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta sexta-feira, 2. A operação não inclui a marca Avon na América Latina nem o mercado russo, que seguem sob controle da companhia brasileira.

Em setembro foi anunciado que o valor da transação seria de 1 libra esterlina (R$ 7,30 na cotação atual). A operação inclui os negócios da marca na Europa, África e Ásia. Apesar do valor simbólico, o contrato prevê pagamentos adicionais de até 60 milhões de libras (R$ 431 milhões), atrelados ao desempenho futuro da empresa.

Segundo o fato relevante desta sexta, os direitos econômicos e a propriedade intelectual da marca Avon na América Latina permanecem com a Natura. A empresa informou ainda que, embora não tenha feito aportes financeiros à Avon International no quarto trimestre de 2025, mantém o compromisso de fornecer uma linha de crédito de até US$ 25 milhões ao novo controlador.

A linha tem vencimento de cinco anos a partir do primeiro saque e poderá ser utilizada até 31 de dezembro de 2026, condicionada a requisitos contratuais. “O encerramento da venda da Avon International representa um marco relevante no esforço da Natura em otimizar suas operações”, disse a companhia, destacando o foco estratégico no mercado latino-americano.

A venda faz parte do processo de reestruturação iniciado pela Natura &Co após anos de expansão internacional e aquisições, incluindo a compra da Avon em 2020. O movimento marca mais um passo no desmonte do conglomerado global criado na última década e reforça a aposta no mercado latino-americano como núcleo de atuação da empresa.

Também em setembro, a companhia já havia anunciado que conseguiu vender as operações da Avon na América Central e na República Dominicana (Avon CARD), como parte do processo de reestruturação. O valor nominal da venda foi de US$ 1 (R$ 5,28), acrescido de um pagamento de US$ 22 milhões(R$ 117,4 milhões).