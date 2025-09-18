Natura vende mais uma parte da Avon Internacional — pelo preço de uma passagem de metrô

A Natura (NATU3) fez acordo vinculante para vender a holding dos negócios da Avon Internacional. A Natura &CO UK Holdings será vendida à empresa de investimentos americana Regent pelo valor nominal de uma 1 libra esterlina (R$ 7,20) no fechamento da operação.

A transação inclui as operações da Avon na Europa, África e Ásia.

O valor é inferior ao de uma passagem de metrô no Rio de Janeiro, mas terá acréscimos. Os pagamentos adicionais que podem chegar a 60 milhões de libras esterlinas (R$ 431,4 milhões) após o fechamento do negócio, com base em resultados futuros.

Os recebíveis de empréstimos da Natura serão capitalizados antes do fechamento e transferidos, posteriormente, à compradora. A companhia também concordou em fornecer uma linha de crédito à Avon Internacional de até US$ 25 milhões (R$ 131,8 milhões), com vencimento de cinco anos após a primeira utilização.

"A linha de crédito pode ser sacada em até um ano após o fechamento da transação, sujeita ao cumprimento de determinadas condições", diz o fato relevante da Natura.

No começo desta semana, a companhia já havia anunciado que conseguiu vender as operações da Avon na América Central e na República Dominicana (Avon CARD), como parte do processo de reestruturação da companhia.

O valor nominal da venda é de US$ 1 (R$ 5,28), acrescido de um pagamento de US$ 22 milhões(R$ 117,4 milhões).

O comprador é o Grupo PDC, empresa de bens de consumo com presença na América Central e Peru.O fechamento da transação ainda depende de movimentações societárias das empresas na região e está previsto para ocorrer em outubro deste ano.

A Avon CARD tem operações na Guatemala, Nicarágua, Panamá, Honduras, El Salvador e República Dominicana.

Ativo que foi considerado "detrator" dos resultados recentes da Natura, a Avon Internacional foi registrado como "ativo à venda" no balanço do segundo trimestre. Com as transações anunciadas nesta semana, sobre a operação da Avon na Rússia.

"A companhia reitera que continua explorando alternativas estratégicas para o mercado russo da

Avon", afirma a Natura.

"A venda da Avon International não impacta as operações na América Latina, que seguem como prioridade estratégica da companhia. A gestão da marca Avon na América Latina segue sob controle da Natura."