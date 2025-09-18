Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Natura vende mais uma parte da Avon Internacional — pelo preço de uma passagem de metrô

Valor nominal da operação é de 1 libra esterlina, mas terá acréscimos de até R$ 431,4 milhões após o fechamento

Natura ainda busca comprador para operação russa da Avon (Scott Eells/Bloomberg)

Natura ainda busca comprador para operação russa da Avon (Scott Eells/Bloomberg)

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 09h55.

Última atualização em 18 de setembro de 2025 às 10h06.

A Natura (NATU3) fez acordo vinculante para vender a holding dos negócios da Avon Internacional. A Natura &CO UK Holdings será vendida à empresa de investimentos americana Regent pelo valor nominal de uma 1 libra esterlina (R$ 7,20) no fechamento da operação.

A transação inclui as operações da Avon na Europa, África e Ásia.

O valor é inferior ao de uma passagem de metrô no Rio de Janeiro, mas terá acréscimos. Os pagamentos adicionais que podem chegar a 60 milhões de libras esterlinas (R$ 431,4 milhões) após o fechamento do negócio, com base em resultados futuros.

Os recebíveis de empréstimos da Natura serão capitalizados antes do fechamento e transferidos, posteriormente, à compradora. A companhia também concordou em fornecer uma linha de crédito à Avon Internacional de até US$ 25 milhões (R$ 131,8 milhões), com vencimento de cinco anos após a primeira utilização.

"A linha de crédito pode ser sacada em até um ano após o fechamento da transação, sujeita ao cumprimento de determinadas condições", diz o fato relevante da Natura.

No começo desta semana, a companhia já havia anunciado que conseguiu vender as operações da Avon na América Central e na República Dominicana (Avon CARD), como parte do processo de reestruturação da companhia.

O valor nominal da venda é de US$ 1 (R$ 5,28), acrescido de um pagamento de US$ 22 milhões(R$ 117,4 milhões).

O comprador é o Grupo PDC, empresa de bens de consumo com presença na América Central e Peru.O fechamento da transação ainda depende de movimentações societárias das empresas na região e está previsto para ocorrer em outubro deste ano.

A Avon CARD tem operações na Guatemala, Nicarágua, Panamá, Honduras, El Salvador e República Dominicana.

Ativo que foi considerado "detrator" dos resultados recentes da Natura, a Avon Internacional foi registrado como "ativo à venda" no balanço do segundo trimestre. Com as transações anunciadas nesta semana, sobre a operação da Avon na Rússia.

"A companhia reitera que continua explorando alternativas estratégicas para o mercado russo da
Avon", afirma a Natura.

"A venda da Avon International não impacta as operações na América Latina, que seguem como prioridade estratégica da companhia. A gestão da marca Avon na América Latina segue sob controle da Natura."

Acompanhe tudo sobre:NaturaAvonFusões e Aquisições

Mais de Invest

Dólar volta a cair e chega a R$ 5,27 após decisão de juros nos EUA e Brasil

Ações da Intel disparam 30% após anúncio de parceria de US$ 5 bi com Nvidia

Decisão do BoE, dados de emprego nos EUA e sondagem da CNI: o que move os mercados

Quantas pizzas seu salário compra? Índice Mozarela tenta medir poder de compra das famílias em SP

Mais na Exame

Negócios

Fortuna de Elon Musk aumenta em US$ 40 bi com disparada de ações da Tesla

Um conteúdo Bússola

Como as Big Techs estão criando um exército de empreendedores digitais

Mundo

Milei enfrenta pressão após intervenção cambial e derrota no Congresso

Mercados

Dólar volta a cair e chega a R$ 5,27 após decisão de juros nos EUA e Brasil