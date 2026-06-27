Mudança climática e inflação: O novo alerta do Banco Central Inglês

Enquanto Londres enfrenta uma forte onda de calor com temperaturas recordes, o Banco Central Inglês (BOE) acendeu o sinal de alerta para uma nova ameaça econômica: o impacto direto dos choques climáticos na inflação.

Em discurso recente, Swati Dhingra, membra do Comitê de Política Monetária do BOE, alertou que os riscos associados ao clima deixaram de ser periféricos e se tornaram determinantes centrais para a estabilidade de preços. O principal temor dos economistas no momento gira em torno da iminência de um evento severo do fenômeno El Niño entre o final de 2026 e o início de 2027. Cientistas apontam mais de 60% de chances de que este se torne um "super El Niño", o que pode desencadear secas extremas e inundações globais.

Esse cenário afeta a inflação principalmente por meio de três canais destacados pelo banco:

Choques na produção de alimentos: O clima extremo prejudica diretamente colheitas de safras sensíveis (como cacau, café, açúcar, arroz e óleos vegetais), elevando os preços internacionais de commodities agrícolas. O Reino Unido é particularmente vulnerável a essa dinâmica, uma vez que importa cerca de 40% de todo o seu suprimento de comida.

Dependência de combustíveis fósseis: A volatilidade contínua nos preços de energia provocada por tensões geopolíticas e gargalos na cadeia global segue impactando fortemente o índice de preços de bens e serviços essenciais.

Custos da transição verde: Embora necessária no longo prazo para mitigar desastres climáticos ainda maiores, a implementação de políticas de descarbonização e taxas de carbono pode gerar pressões inflacionárias de curto prazo.

Ironicamente, o alerta das autoridades do BOE ocorre em um momento em que a própria instituição cortou gastos com frentes de trabalho voltadas ao clima e engavetou testes de estresse regulares que avaliavam a exposição dos bancos comerciais às mudanças climáticas, devido a pressões financeiras internas.

A persistência de eventos extremos — como o forte calor que atualmente atinge a capital britânica — reforça o argumento de que os bancos centrais enfrentarão dilemas cada vez mais complexos na calibração das taxas de juros, já que o aperto monetário tradicional (aumento de juros) é incapaz de resolver a escassez física de alimentos ou energia gerada pelo clima.

O Fenômeno em Números: Quebrando Recordes

O Reino Unido e a Europa Ocidental enfrentam a onda de calor mais severa e abrangente já registrada para um mês de junho.

Recorde Histórico Superado: O Met Office confirmou que o recorde anterior de junho (35,6°C, vigente desde 1976) foi quebrado por três dias seguidos, atingindo a marca provisória de 37,3°C em Suffolk.

Noites Tropicais: O perigo se estende às madrugadas, que permanecem acima de 20°C nas cidades. Sem o resfriamento noturno, o corpo humano e a infraestrutura urbana não se recuperam.

Alta Umidade: Ao contrário de verões secos anteriores, a alta umidade atual eleva o estresse térmico, dificultando a evaporação do suor e o resfriamento natural do corpo.

Os Impactos Imediatos e o Alerta Econômico

O extremo climático atual transformou a crise ambiental em um risco econômico e estrutural imediato: