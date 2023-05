Morgan Stanley alerta para rali enganoso do S&P 500

O estrategista-chefe de renda variável do Morgan Stanley não está convencido de que o rali das ações nos EUA vai se sustentar, e reforçou seu alerta sobre um possível tombo do mercado ainda este ano.

“Nós caracterizaríamos isso como um mercado de baixa”, disse Mike Wilson no programa Bloomberg Surveillance nesta sexta-feira. “É isso que os mercados de baixa fazem: eles são projetados para enganar você, confundir, fazer você fazer coisas que não deveria fazer, perseguir coisas na hora errada e provavelmente vendê-las na hora errada.”

S&P

O índice S&P 500 sobe cerca de 9% no acumulado do ano, mas empacou na faixa de negociação atual em meio ao nervosismo sobre juros e o impasse do teto da dívida nos EUA. Desde o início de abril, o indicador está preso entre 4.100 e 4.200 pontos, exceto por umas poucas sessões em que fechou abaixo disso.

Wilson continua sendo um dos analistas mais pessimistas de Wall Street depois de prever corretamente a queda de 2022. Na sua opinião, as estimativas de lucros e as incertezas econômicas deixam poucos motivos para otimismo de que a alta desta ano possa persistir.

“Os fundamentos não dão suporta ao patamar onde as ações estão sendo negociadas hoje, seja no que diz respeito ao índice, seja no preço de uma ação individual, e o segundo semestre será mais turbulento, e provavelmente com queda do índice”, disse Wilson.