Mercados globais disparam após trégua tarifária entre EUA e China

Os principais mercados da Ásia registraram fortes ganhos nesta segunda-feira, após o anúncio de uma nova fase no relacionamento comercial entre os Estados Unidos e a China. A trégua temporária nas tarifas entre as duas maiores economias do mundo reacendeu o otimismo dos investidores, especialmente em Hong Kong, que liderou os avanços na região.

O índice Hang Seng subiu 2,98%, encerrando o dia aos 23.549,46 pontos, o maior nível desde 26 de março. Já o índice Hang Seng Tech, que reúne empresas de tecnologia listadas na região, saltou 5,16% e atingiu 5.447,35 pontos — patamar não visto desde 2 de abril. Foi o melhor desempenho diário do mercado de Hong Kong em quase dois meses.

A melhora do clima nos mercados ocorreu após os governos de Washington e Pequim divulgarem os primeiros detalhes de um acordo que prevê a suspensão de tarifas adicionais por 90 dias, além de uma redução mútua de tarifas em 115 %. O Ministério do Comércio da China afirmou que o entendimento representa "um passo importante para resolver diferenças por meio do diálogo".

Reações globais: Índia, Japão e outros mercados acompanham otimismo

O sentimento positivo não se restringiu à China continental, onde o índice CSI 300 subiu 1,16% para 3.890,60 pontos. A trégua comercial também coincidiu com outro evento que impulsionou os mercados: o cessar-fogo entre Índia e Paquistão, após um fim de semana de intensas trocas de ataques entre os dois países.

O Nifty 50 avançou 3,49% e o BSE Sensex, 3,38%, impulsionados pela esperança de estabilidade regional após o conflito considerado o mais grave em quase três décadas.

No Japão, o índice Nikkei 225 teve alta de 0,38%, encerrando em 37.644,26 pontos. Já o Topix subiu 0,31%, chegando a 2.742,08 pontos. Na Coreia do Sul, o Kospi avançou 1,17% e o Kosdaq, voltado a empresas de menor capitalização, cresceu 0,4%.

Na Oceania, o desempenho da bolsa australiana foi mais moderado. O índice S&P/ASX 200 encerrou o pregão praticamente estável, aos 8.233,50 pontos.

Nos Estados Unidos, os reflexos do acordo foram sentidos também nos mercados futuros. Os contratos do S&P 500 e do Dow Jones operavam em alta de mais de 2%, enquanto os futuros do Nasdaq-100 subiam mais de 3% no início da manhã.

A sinalização de diálogo entre EUA e China reacendeu o apetite por risco nos mercados globais, com expectativas de que a disputa tarifária, que já dura anos, possa finalmente caminhar para uma solução estrutural.