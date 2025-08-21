Mercados globais operam cautelosos no dia da abertura do simpósio de Jackson Hole

As bolsas da Ásia fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira, 21, enquanto investidores aguardam a abertura do simpósio do Federal Reserve (Fed) em Jackson Hole, nos Estados Unidos.

Na Austrália, o índice S&P/ASX 200 subiu 1,13% e renovou recorde, impulsionado por ganhos expressivos de companhias de alimentos, tecnologia e baterias.

Em contrapartida, o Nikkei 225, no Japão, recuou 0,65%, acompanhando a terceira queda seguida, em meio à pressão dos rendimentos dos títulos públicos que atingiram máximas de décadas. Já o Kospi avançou 0,37% em Seul.

Na China, o CSI 300, que reúne as principais ações de Xangai e Shenzhen, ganhou 0,39%, enquanto o índice de Hong Kong, o Hang Seng, caiu 0,24%.

Europa e EUA

Na Europa, os principais índices abriram no vermelho. O Stoxx 600 recuava 0,23% por volta das 6h, com perdas de 0,51% no francês CAC 40. Em Londres, o FTSE 100 operava próximo da estabilidade, após renovar recorde no fechamento anterior, e, em Frankfurt, o DAX cedia 0,09%.

Entre os destaques corporativos, a varejista britânica WH Smith desabava quase 38% após revisar para baixo sua projeção de lucro nos Estados Unidos.

Em Wall Street, o movimento era de cautela. Os futuros do S&P 500 recuavam 0,09%, enquanto os do Dow Jones caíam 0,24% e os do Nasdaq 100 estavam estáveis.

Na véspera, o S&P 500 acumulou a quarta sessão negativa e o Nasdaq teve a segunda queda seguida, em meio à correção das big techs.

O foco dos investidores está no encontro do Fed em Jackson Hole, que começa hoje. O presidente do banco central americano, Jerome Powell, discursa na sexta-feira, em meio a apostas de mais de 80% de que a instituição cortará juros em setembro, segundo a ferramenta FedWatch, da CME.

Além disso, dados de pedidos semanais de auxílio-desemprego e balanços como o do Walmart também movimentam os negócios nesta quinta-feira.