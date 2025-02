Cercada de desafios, Unilever anuncia ex-CEO do Brasil como novo presidente global

Em meio à pressão dos investidores para melhorar a situação financeira e reverter a queda nos lucros, a Unilever anunciou nesta terça-feira, 25, que Hein Schumacher deixará o cargo de presidente-executivo da companhia após menos de dois anos na posição.

Assume o lugar o diretor financeiro e ex-CEO da Unilever no Brasil, Fernando Fernandez.

As ações da empresa de bens de consumo foram impactadas pela notícia e recuaram 2% hoje. Desde que Schumacher assumiu à frente da Unilever, em 2023, os papéis acumularam alta de mais de 9%.

"Embora o Conselho esteja satisfeito com o desempenho da Unilever em 2024, ainda há muito a fazer para entregar os melhores resultados da categoria", disse o presidente Ian Meakins, em comunicado que a Reuters teve acesso.

Segundo Meakins, o conselho ficou impressionado com a "abordagem decisiva e orientada para resultados" de Fernandez e lhe deu a tarefa de executar a estratégia de crescimento.

Quem é o ex-CEO da Unilever no Brasil?

O argentino Fernandez chegou ao Brasil em 2011, depois de liderar as operações da multinacional nas Filipinas, e ficou até 2018.

Por aqui, teve uma gestão marcada pelo investimento em produtos populares, e também nas linhas premium. Trouxe ao Brasil a linha de shampoos Tresemme, e fez aquisições estratégicas, como da fabricante de alimentos naturais Mãe Terra.

“As marcas são como filhos. Não podem ser abandonadas nos momentos difíceis. Nenhuma de nossas marcas está invisível hoje aos olhos dos consumidores, mas direcionamos mais recursos para aquelas que estão tendo mais apelo com o consumidor”, disse ele em entrevista à EXAME em 2016, no que pode soar como um indicativo do direcionamento a ser dado a marcas importantes, mas na encruzilhada, como a linha de sorvetes Ben and Jerry’s.

Sobre crise econômica e os constantes desafios dos países, outro tema mais do que atual, disse: “Uma empresa não pode ignorar um grande movimento econômico de um país. Continuamos fazendo pesquisas para identificar o que está acontecendo no mercado antes dos concorrentes”.