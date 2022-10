IPCA de setembro, intervenção do BoE, prévia da Direcional e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais voltam a cair nesta terça-feira, 11, com índices futuros de Wall Street ensaiando o quinto pregão consecutivo de perdas ainda no mercado de futuros.

A luta de bancos centrais contra a inflação segue como pano de fundo do maior pessimismo do mercado, amplificado pela queda do desemprego americano divulgada no fim da última semana. Com a taxa a apenas 3,5%, investidores temem que o pleno emprego alimente ainda mais a inflação do país. Segundo o próprio Federal Reserve, o controle de preços deve passar por alguns danos ao mercado de trabalho.

Com a criação de empregos ainda pujante, investidores veem maior espaço para altas de juros. Em mais um sintoma das expectativas de juros mais elevados, os rendimentos dos títulos do Tesouro americano voltam a subir nesta manhã, com o com vencimento em 10 anos voltando a flertar com a casa dos 4%.

Nesta terça, foi a força mercado de trabalho britânico que surpreendeu, com queda inesperada da taxa de desemprego de 3,6% para 3,5%. No Reino Unido, onde temores fiscais também contribuem para as projeções de juros mais altos, o Bank of England voltou a atuar no mercado de títulos na tentativa de controlar os preços por meio de recompras.

Mas não apenas os trabalhadores devem sofrer com o aperto financeiro. Algumas empresas americanas, como FedEx e Target, já emitiram alertas sobre os impactos macroeconômicos em suas operações e mais detalhes devem ser acompanhados de perto nos balanços do terceiro trimestre.

A temporada de resultados já começou no exterior e os números mais aguardados da semana são os de grandes bancos, como J.P. Morgan e Wells Fargo. Ao longo da semana, investidores ainda devem repercutir o Índice de Preço ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, previsto para esta quinta-feira, 13.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia.

Desempenho dos indicadores às 7h20 (de Brasília):

Dow Jones futuro (Nova York): - 0,84 %

S&P 500 futuro (Nova York): - 0,95%

Nasdaq futuro (Nova York): - 0,97%

DAX (Frankfurt): - 1,25%

CAC 40 (Paris): - 0,89%

FTSE 100 (Londres): - 1,28%

Stoxx 600 (Europa): - 1,20%

Hang Seng (Hong Kong): - 2,23%

IPCA de setembro

Já o Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) de setembro será divulgado nesta manhã aqui no Brasil. A expectativa é de que o principal índice de inflação do país revele o terceiro mês consecutivo de deflação, puxada por queda de preços de combustíveis e alimentos. O consenso da Bloomberg é de que o IPCA mensal fique negativo em 0,33%, com a inflação anual caindo de 8,7% para 7,12%.