Intel pode ser dividida? Especulações impulsionam ações ao maior salto desde 2020

As ações da Intel (INTL) registraram um salto de 16% no último pregão, superando seus concorrentes no setor de chips e atingindo o melhor desempenho desde 2020 na bolsa de Nova York, fechando a US$ 27,39. Em 2025, até o fim da semana passada, os papéis acumulavam uma valorização de 18%.

De acordo com a Bloomberg, o movimento reflete rumores de que a empresa pode passar por uma reestruturação, envolvendo um possível acordo com a Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) e a Broadcom.

Segundo fontes próximas ao assunto, a TSMC estaria avaliando assumir o controle acionário das fábricas da Intel, a pedido de autoridades do governo de Donald Trump, o que poderia representar uma grande mudança no setor de semicondutores.

Além disso, a unidade de chips programáveis da Intel, Altera, também entrou no radar do mercado. A Bloomberg informa que a Silver Lake Management está em negociações exclusivas para adquirir uma participação majoritária na companhia.

Para a Intel, a possibilidade de separar suas áreas de fabricação e desenvolvimento de produtos ainda segue em aberto, alimentando as especulações sobre o futuro da gigante dos chips.