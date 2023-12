Inflação dos EUA, orçamento de 2024 e Eletrobras: 3 assuntos que movem o mercado

Os índices futuros americanos operam em baixa na manhã desta sexta-feira, 22, após fecharem a sessão anterior em alta. Os investidores dos Estados Unidos aguardam com cautela os dados da inflação americana. Na Europa, também de olho nos dados dos EUA, os principais índices futuros caminham próximos à estabilidade, enquanto no Brasil, o Ibovespa futuro registra alta. O índice DYX, que mede a moeda americana ante outras seis moedas, também cede, o que impulsiona os treasuries americanos com vencimentos em dois, dez e trinta anos, para baixo.

Inflação dos Estados Unidos

O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulgará, às 10h30 (horário de Brasília) desta sexta o Índice de Preço sobre Consumo Pessoal (PCE, na sigla em inglês), indicador preferido de inflação do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA). Caso os dados de novembro apresentem um recuo frente ao registro de outubro, os números poderão ser mais um impulso para que haja um afrouxamento da política monetária do Fed em 2024 e os juros sejam cortados.

Votação do orçamento de 2024

No Brasil, destaque para a votação do orçamento de 2024 às 11h (horário de Brasília). No último dia do calendário legislativo no País, o Congresso irá discutir a receita para o ano que vem, que conta com o apoio da arrecadação pela taxação das apostas esportivas aprovada na madrugada desta sexta por 292 votos a favor e 114 contra na Câmara dos Deputados. A receita bruta dos jogos das empresas do segmento será taxada em 12%, subtraídos os prêmios pagos aos apostadores. Enquanto os apostadores pagarão 15% quando o ganho for superior a R$ 2.112.

Aquisições pela Eletrobras (ELET3)

A Eletrobras (ELET3) comunicou ao mercado nesta quinta-feira, 21, que concluiu a aquisição das participações de 51% do FIP Milão nas SPEs Vale do São Bartolomeu (VSB) e Triângulo Mineiro Transmissora (TMT) anunciadas em setembro. O valor pago pela companhia, através de sua subsidiária integral Furnas, totalizou R$ 574 milhões (equity value).