Ibovespa hoje: índice opera em alta no penúltimo pregão de 2022

Após dois pregões consecutivos de queda, o Ibovespa volta a subir nesta quarta-feira, 28, penúltimo pregão do ano de 2022. A bolsa passa por um dia de alívio com novidades no cenário político.

Ibovespa: + 1,17%, aos 109.851 pontos

Na noite de ontem, o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pediu ao atual governo que não amplie o prazo de validade da desoneração dos impostos federais sobre combustíveis.

Ontem circularam no mercado rumores de que as alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins, zeradas desde junho deste ano para conter o aumento nos preços, teriam prazo de isenção estendido em mais 30 dias.

A possibilidade foi mal recebida, derrubando a bolsa e fazendo o dólar disparar quase 1,5%. Isso porque, se fosse mantida a isenção, o governo deixaria de arrecadar R$ 52,9 bilhões em 2023, pelos cálculos do Ministério da Economia, aumentando a pressão sobre as contas públicas.

Com o imbróglio resolvido, o dólar comercial volta a cair contra o real e investidores voltam a ficar atentos aos possíveis anúncios da equipe ministerial de Lula..

Dólar comercial: - 0,17%, a R$ 5,278

Até agora, 21 ministros foram anunciados. Falta bater o martelo sobre outros 16 – entre eles, Planejamento, Meio Ambiente e Agricultura. A expectativa é que a senadora Simone Tebet fique com a pasta do Planejamento. Ontem, Tebet sinalizou ao seu partido, o MDB, que aceitaria o Ministério.

