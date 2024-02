Ibovespa agora: bolsa vira para queda depois de dados do payroll

O Ibovespa desta sexta-feira, 2, opera em queda. O principal índice da bolsa de valores brasileira cai 0,84%, aos 127.408 pontos. Neste último pregão da semana, os investidores repercutem novos dados econômicos dos Estados Unidos e do Brasil. No radar corporativo, os balanços do quarto trimestre das Big Techs movimentam os índices internacionais.

Antes da abertura do mercado, o IBGE mostrou que a produção industrial subiu 1,1% em dezembro ante novembro. Projeções do Broadcast esperavam desde uma queda de 0,3% a alta de 1,1%, com mediana positiva de 0,2%. Em relação a dezembro de 2022, a produção industrial subiu 1%.

Ibovespa agora

IBOV: -0,84%, aos 127.408 pontos.

Já nos EUA a expectativa estava com os dados oficiais do mercado de trabalho, cujas projeções apontavam para a criação de 187 mil empregos urbanos no mês de janeiro. Mas o resultado veio muito acima disso. Segundo o payroll, foram 353 mil empregos em termos líquidos. Já o desemprego, cujas estimativas eram de um avanço a 3,8%, ficou estagnado em 3,7%. Além disso, em janeiro, o salário médio por hora teve alta de 0,55% em relação a dezembro, ou US$ 0,19, a US$ 34,55, variação que ficou acima da projeção do mercado, de 0,30%.

O que também movimenta os mercados nesta sexta-feira é a estimativa do Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre a demanda por novas casas na China. A previsão é de que na próxima década haja um declínio de 50%. A estimativa do FMI ocorre em meio à crise de dívida do setor e ao enfraquecimento da economia local, que deve causar abalos nas commodities como o minério de ferro.

Por fim, o balanço dos resultados do quarto trimestre das Big Techs continua surpreendendo. Na noite de ontem, a Meta, dona do Facebook e Instagram, conseguiu triplicar o lucro no terceiro trimestre para US$ 13,14 bilhões e superar o consenso de mercado. A receita cresceu 25% na comparação anual para a US$ 32,2 bilhões, e a empresa ainda conseguiu reduzir as despesas. Na Nasdaq, as ações da companhia disparam 17% no pré-mercado.

Maiores altas do Ibovespa

Azul (AZUL4): +2,87%

Carrefour (CRFB3): +2,42%

Gerdau (GGBR4): +1,81%

Maiores quedas do Ibovespa

Cogna (COGN3): -9,03%

Prio (PRIO3): -3,15%

Multiplan (MULT3): -2,88%

Dólar hoje

O dólar opera em queda nesta sexta-feira. Hoje, a moeda americana cai 0,01% a R$ 4,914. Na quinta-feira, o dólar fechou em queda de 0,45%, cotado a R$ 4,915.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

