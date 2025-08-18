IBC-Br e encontro entre Trump e Zelensky: o que move os mercados

A semana começa com os mercados aguardando o principal evento da agenda econômica: o Simpósio de Jackson Hole, nos Estados Unidos. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, discursa na sexta-feira e pode dar sinais mais claros sobre o início dos cortes de juros.

Nesta segunda-feira, 18, os investidores acompanham uma série de dados econômicos. Às 8h, a Fundação Getulio Vargas (FGV) publica a primeira prévia de agosto do IGP-M e o IGP-10 do mês. Às 8h25, o Banco Central divulga o Relatório Focus com as projeções atualizadas para inflação, PIB e juros.

Já às 9h, será publicado o IBC-Br de junho, considerado uma prévia do PIB. A balança comercial semanal da Secex será divulgada às 15h.

Nos Estados Unidos, o único indicador relevante do dia é o índice de confiança das construtoras (NAHB) de agosto, com divulgação às 11h.

Entre os eventos do dia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa às 9h30 do fórum “Futuro Sustentável”, promovido pelo Financial Times e pela CNBC, em São Paulo.

Ao meio-dia e meia, o presidente Lula e o presidente do Equador, Daniel Noboa, concedem uma declaração conjunta à imprensa.

Em Washington, o presidente Donald Trump se reúne com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e líderes europeus para discutir propostas de paz. O encontro ocorre após uma reunião frustrante com Vladimir Putin, marcada pela ausência de um cessar-fogo.

Na Austrália, a mineradora BHP divulga seus resultados trimestrais. Nos Estados Unidos, a Palo Alto Networks reporta seus números após o fechamento do mercado — os primeiros após a aquisição bilionária da israelense CyberArk.

Mercados internacionais

Os mercados asiáticos fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, 18, com destaque para o índice japonês Nikkei 225, que subiu 0,77% e renovou recorde histórico. O CSI 300 da China avançou 0,88%, também no maior nível desde outubro de 2024, enquanto Taiwan ganhou 0,61% em nova máxima. Em contrapartida, o Kospi da Coreia do Sul recuou 1,5% e o Kosdaq caiu 2,11%.