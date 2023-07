Hidrovias do Brasil: Patria e Sommerville venderão 100 milhões de ações em oferta secundária

A Hidrovias do Brasil informou que o Patria e a Sommerville, dois dos principais acionistas da companhia, pretendem vender 100 milhões de ações da empresa numa oferta secundária de papéis destinada apenas a investidores profissionais.

Em 29 de junho, a Hidrovias do Brasil já havia sinalizado que a venda poderia ocorrer, mas divulgou um número menor de ações envolvidas na operação (90,4 milhões).

Do lado do Patria, as ações serão vendidas pelos fundos Patria Infraestrutura, Pátria Infraestrutura Brasil e HBSA Co-Investimento, que juntos detêm 194,7 milhões das ações da Hidrovias do Brasil, o equivalente a 25,6% de participação no capital social da companhia.

A Sommerville Investments possui uma participação menor, de 63,9 milhões de ações, ou 8,35% do total.

O Patria Infraestrutura IV FIP Multiestratégia não pretende alienar sua participação de 78,5 milhões de ações (10,32%) no capital social da Hidrovias do Brasil.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Hidrovias do Brasil disse que a quantidade de ações a serem vendidas na oferta secundária poderá aumentar em até 30 milhões de papéis, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das ações da oferta base, se houver "eventual excesso de demanda".

O início do procedimento de bookbuilding - como é chamada a coleta das ofertas pelas ações - será na segunda-feira, 10. O processo deve ser encerrado na quarta-feira, 12, quando também será fixado o preço das ações vendidas pelos fundos.

Por se tratar de uma oferta pública de distribuição exclusivamente secundária, não será concedida prioridade aos atuais acionistas da Hidrovias do Brasil para subscrição das ações.