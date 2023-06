GPA (PCAR3) vende 11 lojas para fundo privado por R$ 330 milhões

O GPA (PCAR3) vendeu 11 lojas próprias a um fundo privado por R$ 330 milhões. O fundo não foi identificado, mas todos os imóveis vão ser locados pelo grupo supermercadista. A medida é uma forma de reforçar o caixa da companhia.

Os contratos de locação serão celebrados com prazo inicial de 15 anos, com exceção de três lojas que serão locadas com prazo inicial de 18 anos, renováveis por um prazo adicional de respectivo igual período, assegurando a continuidade das operações do GPA nas lojas em condições financeiras sustentáveis, com um cap rate inferior a 9%.

"A operação faz parte do plano de redução da alavancagem financeira da Companhia ao longo de 2023 e 2024, contribuindo para a redução da dívida líquida e reforço da sua estrutura de capital", escreve a empresa em seu comunicado.

Ainda dentro do contexto do plano de redução da alavancagem, a companhia espera concluir a venda de ativos que não são seu principal negócio, melhorias operacionais que resultarão na meta de margem EBITDA ajustada de 8% a 9% em 2024, redução do excesso do estoque das lojas e a venda na participação do Grupo Éxito - rede colombiana cujo processo de processo de segregação está em curso.