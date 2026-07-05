Fornecedora da Apple prepara maior IPO da história de Hong Kong

A fabricante chinesa Luxshare Precision Industry, fornecedora da Apple, iniciou a sondagem com investidores para uma listagem de ações em Hong Kong no valor de US$ 3,1 bilhões.

Se concretizada, a operação de 24,27 bilhões de dólares de Hong Kong representará o maior IPO realizado no centro financeiro até o momento neste ano, superando a listagem de HK$ 20,12 bilhões da Victory Giant Technology — fornecedora da Nvidia — ocorrida em abril.

A Luxshare, que já possui suas ações negociadas na bolsa de Shenzhen, pretende ofertar 383,5 milhões de papéis por um preço máximo de 63,28 dólares de Hong Kong por unidade, com previsão de estreia no mercado para o dia 9 de julho.

Cerca de metade do lote total (US$ 1,5 bilhão) já foi subscrita por mais de duas dezenas de investidores âncora, incluindo os fundos estatais Temasek e GIC, de Singapura, e o Abu Dhabi Investment Authority, do Oriente Médio.

Segundo analistas, o suporte dessas instituições garante maior estabilidade diante da volatilidade do mercado. A maior parte dos recursos obtidos será destinada à expansão da capacidade produtiva e a investimentos em pesquisa e desenvolvimento.

Diversificação e Hardware para Inteligência Artificial

Fundada por Grace Wang, ex-operária de linha de montagem da Foxconn, a Luxshare passou a última década integrando-se à cadeia de suprimentos da Apple.

A companhia evoluiu da montagem de fones AirPods para iPhones de última geração e, mais recentemente, garantiu os direitos de fabricação do headset premium Vision Pro.

Apesar do histórico, a empresa vem reduzindo sua dependência da gigante de Cupertino: a participação da Apple no faturamento recuou de 75% em 2023 para 57% em 2025.

Essa mudança reflete uma estratégia de diversificação em direção a eletrônica automotiva e data centers de alto desempenho.

A Luxshare agora produz interconexões optoeletrônicas de alta velocidade, módulos de resfriamento líquido e sistemas avançados de energia voltados para clusters de inteligência artificial (IA).

De acordo com analistas, aquisições recentes de fábricas permitiram à empresa projetar componentes do zero, de ponta a ponta, facilitando o fornecimento rápido de hardware de IA para clientes como Apple e Nvidia.

Onda de Listagens de Tecnologia

A listagem da Luxshare faz parte de um movimento coordenado de nove empresas da China continental que testam a demanda do mercado de Hong Kong e planejam captar juntas até US$ 6 bilhões. Entre as outras companhias que lançaram ofertas na mesma data estão:

Chaozhou Three-Circle: Fabricante de componentes eletrônicos e cerâmicos avançados, que busca captar HK$ 7,16 bilhões;

Nexchip Semiconductor: Terceira maior fabricante contratada de chips da China, com meta de HK$ 6,98 bilhões;

Guangdong Dtech Technology: Produtora de ferramentas de microcorte para placas de circuito impresso, visando HK$ 4,80 bilhões.

O volume consolidado de operações reforça a posição de Hong Kong, que retomou a liderança global em captação de recursos em 2025 devido ao fluxo de listagens secundárias de empresas chinesas.