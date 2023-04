Fed autoriza compra do Credit Suisse pelo UBS nos EUA

O Federal Reserve (Fed, banco central americano) autorizou, nesta sexta-feira (14), a compra das filiais americanas do Credit Suisse pelo UBS, no âmbito do plano de salvamento do segundo banco suíço.

"A direção do Federal Reserve autorizou, nesta sexta, o UBS Group AG, de Zurique, na Suíça, a comprar as filiais americanas do Credit Suisse Group AG, de Zurique, na Suíça", resumiu o Fed em um comunicado.

Esta autorização não é uma surpresa, mas retira um obstáculo importante para esta operação, acordada em 19 de março por apenas 3,2 bilhões de dólares (cerca de 16,8 bilhões de reais).

Os dois gigantes suíços, cuja fusão dará origem ao maior banco da história do país, fazem parte de cerca de 30 bancos sistêmicos, cuja quebra poria em risco todo o espectro financeiro mundial.