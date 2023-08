Dólar hoje 22/08: abre em queda com cenário otimista no mercado internacional

O dólar hoje abriu em queda nesta terça-feira, 22. A moeda americana cai 0,57% a R$ 4,950, alinhado ao clima positivo nos mercados internacionais, impulsionado pelo otimismo em relação ao setor de tecnologia. Adicionalmente, no cenário brasileiro, a atenção está voltada para a possível votação do novo arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados nos próximos dias, o que contribui para um ambiente mais tranquilo entre os investidores. Ontem, o dólar fechou em alta de 0,21% a R$ 4,978.

Quanto está o dólar hoje?

O dólar comercial hoje está sendo negociado a R$ 4,950. Nas casas de câmbio, o dólar turismo está sendo cotado a R$5,020. Na segunda-feira, a moeda era negociada a R$4,978.

Cotação do dólar

Dólar comercial

Venda: R$ 4,950

Compra: R$ 4,950

Dólar turismo

Venda: R$ 5,153

Compra: R$ 5,020

Qual a diferença do dólar comercial para o dólar turismo?

O dólar comercial trata-se de milhares de dólares em transação no mercado de câmbio. Isso computa exportações, importações, transferências financeiras milionárias e que normalmente são feitas por grandes empresas e bancos.

Já o dólar turismo é comprado por pessoas físicas, normalmente em casas de câmbio, em menores quantidades para viagens ou até passado no cartão de crédito.

Por que o dólar turismo é mais caro?

A cotação do dólar turismo é mais cara pois são compras muito menores do câmbio, ao contrário das transações feitas por grandes empresas e instituições. Logo, seu custo operacional com transporte de notas e taxa de corretoras ficam mais alto.

Por que o dólar cai?

Basicamente, o preço em relação ao real é calculado em função da disponibilidade de dólares no mercado brasileiro. Ou, seja, quando há uma grande quantidade de moeda norte-americana no país, a tendência é que o preço dela caia em relação ao real, já a baixa disponibilidade da moeda, por outro lado, faz com que o câmbio norte-americano se valorize em relação a nossa moeda.

O Banco Central também tem o poder intervir na cotação. Quando a moeda americana dispara, é comum que o órgão use parte de sua reserva para injetar dólares na economia. Com mais disponibilidade, a cotação da moeda americana tende a cair.

Quais os impactos da queda do dólar?

A queda do dólar frente ao real traz impactos significativos para a economia brasileira. Entre os principais efeitos estão:

Exportações: Com um real mais valorizado, as exportações brasileiras tornam-se mais competitivas, impulsionando o setor e favorecendo a balança comercial.

Inflação: Uma cotação do dólar mais baixa pode ajudar a conter a inflação, uma vez que reduz o custo de importação de produtos.

Investimentos estrangeiros: Um real mais forte pode atrair investimentos estrangeiros para o país, impulsionando a economia e estimulando o crescimento de diversos setores.