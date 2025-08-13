Dólar fecha em alta de 0,27% com pacote de alívio ao tarifaço no radar

O dólar à vista fechou em alta de 0,27% nesta quarta-feira, 13, cotado a R$ 5,401, depois de oscilar entre R$ 5,380 e R$ 5,411.

No cenário doméstico, os investidores acompanhavam o anúncio do plano de contingência do governo brasileiro para ajudar empresas afetadas pela tarifa de 50% anunciada por Donald Trump. O pacote inclui R$ 30 bilhões em linha de crédito, aportes de R$ 4,5 bilhões em diferentes fundos garantidores e até R$ 5 bilhões em créditos tributários a exportadores.

Outra medida será a extensão do Drawback, regime que permite a suspensão da cobrança de tributos incidentes sobre a aquisição de insumos utilizados na produção de bens a serem exportados. A gestão petista vai prorrogar, por um ano, o prazo para que as empresas consigam exportar suas mercadorias que tiveram insumos beneficiados pelo regime.

“A percepção de fragilidade nas contas públicas mantém o clima de cautela, deixando o dólar sensível tanto às decisões do Fed quanto à confiança na política econômica brasileira”, afirma Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad.

Lá fora, o dólar perdeu força diante das apostas de corte de juros pelo Federal Reserve e da leitura mais favorável dos dados de inflação ao consumidor nos Estados Unidos, que permaneceu em 2,7% em julho. Mas, enquanto isso, a queda das commodities freia o ganho do real.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.