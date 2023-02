Depois do resultado da Minerva (BEEF3) no 4º tri, o que esperar do setor de proteína

A Minerva (BEEF3) abriu a lista de divulgações de resultados das empresas do setor de proteína acendendo a luz amarela. No quarto trimestre, a empresa registrou prejuízo líquido de R$ 25,7 milhões, revertendo o lucro reportado um ano antes. O consenso Refinitiv apontava para lucro líquido de R$ 203 milhões. A receita líquida caiu 8,9%, para R$ 6,84 bilhões, com queda nos mercados externos, redução do número de abates no período e preços mais baixos. Agora, o que esperar de JBS (JBSS3), Marfrig (MRFG3) e BRF (BRFS3)?

Nesta semana, os investidores ficaram atentos com as notícias sobre o caso de vaca louca confirmado no Pará. Juntas, JBS (JBSS3), Marfrig (MRFG3) e Minerva (BEEF3) perderam R$ 5,3 bilhões em valor de mercado em uma semana, entre 15 e 22 de fevereiro, em razão das notícias sobre o tema. O montante equivale a quase 10% do que as empresas valiam juntas uma semana atrás: R$ 56 bilhões.

O caso foi “atípico” quando a doença ocorre espontaneamente, muitas vezes em animais já velhos. Segundo analistas do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME), o fato da ocorrência ser atípica é uma notícia muito boa, “pois reduz o risco de contaminação do rebanho”.

Passado, porém, o momento de temor, a atenção volta-se para os resultados do quarto trimestre.

O que esperar dos resultados das empresas de carne no 4º tri?

O desempenho fraco da Minerva no período pode disparar o sinal de alerta. A empresa era a ação de preferência do setor para vários bancos de investimentos e, embora houvesse a percepção de pressão no setor por causa do mercado dos Estados Unidos e a demanda interna, as projeções eram melhores do que mostraram os números.

A perspectiva do Itaú BBA, por exemplo, era de que o lucro da empresa crescesse 32% no período, o que ficou bem longe de se concretizar. A desaceleração nas exportações impactaram o negócio da empresa, que viu as vendas para os países da América do Sul caírem.

O Santander, inclusive, elevou o preço-alvo da Minerva de R$ 20 para R$ 23 em relatório do último dia 6. A expectativa do banco era de que no consolidado do ano, o lucro líquido somasse R$ 899 milhões, o que ficou mais distante depois desse quarto trimestre. No ano, a última linha do balanço da Minerva ficou em R$ 655,1 milhões, um crescimento de 9,4% frente a 2021.

JBS (JBSS3)

Para a JBS, o Itaú BBA prevê uma redução de 6,2%, para R$ 91,3 bilhões. O lucro líquido estimado deve cair 84%, para R$ 1 bilhão. Segundo o banco, a diversificação do portfólio da empresa "falhou temporariamente", citando, por exemplo, os números mais fracos da subsidiária norte-americana Pilgrim’s Pride. O BTG Pactual prevê receitas consolidadas de R$ 99,4 bilhões, avanço de 2%, e Ebitda (lucro líquido antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 4,8 bilhões, um tombo de 63%, com a margem recuando 8,7 pontos percentuais, para 4,8%.

Já o JP Morgan diz que a JBS, com sua forte presença no mercado dos Estados Unidos, deve ser prejudicada com a redução das margens no país. Mesmo sendo a empresa mais diversificada do setor, analistas estimam que a JBS enfrentará uma tempestade perfeita, com excesso de oferta, custos mais altos e dinâmica de consumo fraca. Sob essa perspectiva, o JP rebaixou a recomendação para as ações de compra para neutra recentemente.

Marfrig (MRFG3)

A pressão do mercado dos Estados Unidos também é um fator de atenção para a Marfrig, segundo a equipe do Santander, que prevê a extensão desse cenário para 2023. O banco prevê receita 7% menor no quarto trimestre, para R$ 22 bilhões, queda de 69% no Ebitda, para R$ 1,29 bilhão, e margem de 6%, 11,7 pontos percentuais abaixo do mesmo período anterior. Por fim, o lucro líquido deve despencar 86%, para R$ 204 milhões.

Para a XP, a baixa diversificação da Marfrig significa que uma piora nos Estados Unidos terá um impacto negativo mais significativo. A equipe da corretora tem estimativas bastante similares às do Santander para receita, Ebitda e margem, mas vê a última linha da Marfrig como prejuízo, na casa de R$ 15 milhões.

A receita, segundo o BTG Pactual, deve cair 5%, para R$ 22,7 bilhões, enquanto o Ebitda ajustado deve ficar em R$ 1,4 bilhão, uma queda de 67%, com margem de 6%."Daqui para frente, tememos que a desaceleração no ciclo do gado nos EUA possa se traduzir em margens abaixo do histórico em algum momento não muito distante no futuro, e apenas parcialmente compensado por um ciclo de melhora no Brasil. A evolução do endividamento será um ponto-chave a observar", diz o banco.

BRF (BRFS3)

A empresa de aves também não teve um quarto trimestre fácil, segundo as projeções dos bancos. "Para Aves, o mercado brasileiro enfrentou uma dinâmica desafiadora de excesso de oferta, e uma demanda internacional mais fraca fez com que os preços de aves caíssem em dezembro para o menor nível do segundo semestre de 2022 (US$ 2,1/kg)", escreve a XP, que prevê aumento de 1% na receita, para R$ 13,8 bilhões, mas queda de 34% de Ebitda e prejuízo líquido de R$ 183 milhões.

"Esperamos mais um trimestre fraco, com as operações internacionais como as principais culpadas desta vez", diz a equipe do BTG Pactual. Segundo o banco, o excesso de oferta global de aves, impulsionado pelos fortes níveis de produção no Brasil e, especialmente, nos Estados Unidos, deve se traduzir em preços sequencialmente mais fracos para os segmentos Halal, Ásia e exportação direta.

Por isso, o banco espera que a BRF tenha receitas consolidadas de R$ 14,5 bilhões, avanço de 6%, mas com queda de 38% no Ebitda recorrente (ou seja, excluindo os impactos do acordo de leniência anunciado recentemente), para R$ 1,05 bilhão. A margem deve ficar 5 pontos percentuais menor, a 7,3%.