Corretoras da Argentina acumulam perdas após queda da confiança em Milei

As corretoras da Argentina estão registrando perdas expressivas diante da queda dos ativos locais, da manutenção dos controles de capital e da falta de confiança de investidores estrangeiros.

O cenário, que já vinha pressionando a atividade do mercado de capitais, se agravou em setembro, quando a Comissão Nacional de Valores (CNV) reforçou a exigência de que empresas reportem perdas superiores a 15% do patrimônio líquido, passo que pode levar a processos de recapitalização, segundo informações da Bloomberg.

Mais de dez corretoras, entre elas Aurum Valores, RIG Valores e Quant Capital, admitiram prejuízos acima desse limite. A situação abre espaço para uma consolidação do setor, que hoje conta com cerca de 280 empresas registradas — número superior ao de mercados como Brasil, México e Chile.

Mercado encolhe e receitas caem pela metade

A expectativa de que a chegada de Javier Milei à presidência em 2023 impulsionaria os fluxos de capitais não se confirmou. Quase dois anos após o início de seu mandato, a atividade permanece retraída.

As receitas de negociação, que haviam atingido níveis recordes em 2023, caíram mais de 50% em algumas empresas, segundo a Bloomberg.

Um dos fatores que mais afetaram os resultados foi a redução da diferença cambial, que diminuiu a atratividade das operações conhecidas como contado con liquidación (CCL). Com a flexibilização dos controles para pessoas físicas, o volume desse tipo de transação despencou, reduzindo margens e levando investidores a buscar dólares diretamente nos bancos.

A mudança também impactou o número de clientes ativos. Em junho de 2025, o total de contas de investimento caiu quase pela metade, para cerca de 1,9 milhão, segundo dados da CNV. Apesar disso, a quantidade de corretoras em operação se manteve estável.

A fraqueza da atividade econômica, as taxas de juros reais de dois dígitos e a recente derrota política de Milei na província de Buenos Aires ampliam a incerteza. Para empresários do setor, a demanda por crédito corporativo e novos investimentos segue limitada.

“É muito difícil convencer uma empresa a financiar expansão ou compra de maquinário quando as vendas estão em queda”, afirmou Pablo Lucero, sócio da Elyca, corretora fundada em 2022, à Bloomberg.

Analistas não esperam recuperação no curto prazo. “Não vemos melhora neste ano nem no próximo. O processo será demorado”, disse Lucero.