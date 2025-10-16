Com compra da Tupi Mob, WEG avança no bilionário negócio de recarga de carros elétricos

WEMOB: estações de recarga de veículos elétricos da WEG (Divulgação)
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 15h56.
Última atualização em 16 de outubro de 2025 às 16h06.
À primeira vista, uma aquisição de R$ 38 milhões pode parecer pequena diante do porte da WEG, uma empresa de valor de mercado da ordem de R$ 160 bilhões, pela cotação desta quinta-feira, 16. Mas ao assumir o controle da Tupinambá Energia, uma startup que mapeia estações de recarga de veículos elétricos, a companhia dá mais um passo numa estratégia iniciada seis anos atrás.
A catarinense lançou sua linha de estações de recarga em 2019, com equipamentos de abastecimento de veículos elétricos para residências e condomínios, estacionamentos públicos e privados, assim como para postos de recarga rápida.
A influência da companhia enquanto fornecedora de equipamentos para grandes indústrias ajudou o negócio a escalar desde então. A WEG levou suas estações às fábricas, para o carregamento de veículos pesados, como a da Mercedes Benz, em São Bernardo do Campo. Depois, fechou parceria com a montadora para fornecer o equipamento aos compradores dos carros elétricos produzidos pela empresa alemã.
Fez acordos semelhantes com Fiat, tornando-se fornecedor oficial de estações de recarga para modelos recém-lançados, e Volvo, ao equipar um hub de recarga de veículos elétricos e híbridos na região da Faria Lima, com capacidade para 80 carros simultâneos, considerado o maior da América Latina.WEG (WEGE3) anuncia R$ 462,5 mi em proventos; veja quem tem direito
Ao adquirir o controle da Tupinambá, a WEG entra um negócio "asset light". A startup atualmente é uma empresa de gestão e software, com seu aplicativo Tupi Mob, que mapeia estações de recarga de veículos elétricos. Mas ela já teve seus próprios equipamentos, mais de 200 eletropostos que foram vendidos à Raízen (RAIZ4) em 2024 e passaram a integrar a rede Shell Recharge.
A controlada da Cosan fez aportes milionários na Tupinambá em 2022, e desde então vinha explorando sinergias com a sua investida.
A relevância da linha de estações de recarga de veículos nos resultados da WEG é uma incógnita, já que esses números não são detalhados. Mas a divisão continua ganhando tração: este ano, a companhia fechou contrato para fornecer equipamentos KARG, empresa da Allos que administra eletropostos em 13 shopping centers. Oito deles vão receber o equipamento da WEG.
Outro anúncio foi o lançamento de uma estação de recarga ultrarrápida — a mais veloz do Brasil, segundo a WEG — com capacidade de carregar quatro carros ao mesmo tempo.Confira o calendário de resultados do 3º trimestre de 2025 da bolsa brasileira
Relatório do BBI sobre a aquisição do controle da Tupinambá pela WEG informa que o mercado de equipamentos de recarga de veículos elétricos deve alcançar US$ 7.88 bilhões até 2023. Este é um segmento que tem crescido com o apoio de medidas de incentivo do governo a energias limas e maior adoção adoção de veículos elétricos.
"Regiões emergentes, como a América Latina, estão ganhando tração, mas ainda enfrentam problemas de infraestrutura", escreveram os analistas. Segundo eles, a operação deixa a WEG bem posicionada para ganhar presença na região e explorar o segmento na Europa, onde a demanda e receita gerada por esse equipamento são as maiores do mundo.
"A WEG poderia se beneficiar de sua exposição a esse mercado mais maduro usando essa experiência para refinar sua estratégia de execução na América Latina", diz o relatório do BBI.
"A WEG já oferece uma ampla gama de soluções em mobilidade elétrica, incluindo sistemas de propulsão, baterias, eletrônicos e infraestrutura de recarga", notam os analistas do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).
"A aquisição amplia esse portfólio e apoia a expansão gradual do ecossistema de veículos elétricos da WEG no exterior, fortalecendo sua presença em um segmento inovador e de rápido crescimento."