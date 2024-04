Com CEO pressionado, Goldman Sachs vê lucro crescer 28% no primeiro trimestre

Os lucros do Goldman Sachs aumentaram 28% no primeiro trimestre à medida que as receitas de banco de investimento também cresceram, dando ao CEO David Solomon um pouco mais de tranquilidade para 2024.

O lucro líquido foi de US$ 4,1 bilhões, superando as expectativas dos analistas. Suas receitas de US$ 14,2 bilhões também aumentaram em relação ao ano anterior, graças, em parte, a um aumento de 32% nas taxas de investimento. As receitas de gestão de ativos e patrimônio também cresceram. As receitas de negociação de renda fixa e ações também aumentaram 10% em relação ao ano anterior.

Segundo informações do Yahoo Finance, os resultados vêm depois de um ano que foi o mais desafiador para Solomon desde 2019, seu primeiro ano no comando.

Duas importantes empresas de consultoria de procuração estão aconselhando os acionistas do Goldman Sachs a votarem neste mês para limitar o poder de Solomon, com resultados a serem computados na reunião anual da empresa em 24 de abril.

A proposta dos acionistas que recebeu o selo de aprovação da Institutional Shareholder Services (ISS) e da Glass, Lewis & Co. dividiria as funções de CEO e chairman, ambas atualmente ocupadas por Solomon. Uma proposta semelhante no ano passado não foi aprovada, obtendo apenas 16% dos votos.

Remuneração e mudanças na diretoria

Ainda segundo o Yahoo, a remuneração de Solomon em 2023 aumentou 24% — para US$ 31 milhões. Esse valor não só é superior aos US$ 25 milhões que ele recebeu em 2022, como também é mais do que seus rivais Brian Moynihan, Charles Scharf e Jane Fraser ganharam no Bank of America, Wells Fargo, e Citigroup, respectivamente.

"Nossos resultados do primeiro trimestre refletem a força de nossas franquias de classe mundial e interconectadas e o poder de ganhos do Goldman Sachs", disse Solomon em um comunicado à imprensa.

Apesar dos números, o banco está sob pressão após algumas saídas do alto escalão, como de Jim Esposito, que foi codiretor da divisão de bancos e mercados globais do Goldman e está saindo após quase três décadas. Esposito era visto em Wall Street como um dos possíveis sucessores de Solomon.

Outra saída recente, em março, foi a de Stephanie Cohen, chefe global de sua divisão de soluções de plataforma.