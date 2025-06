Com ações triplicando de valor, Xiaomi entra com tudo no setor de carros elétricos

A Xiaomi lançou seu primeiro SUV elétrico nesta quinta-feira, consolidando sua aposta bilionária no setor automotivo. O modelo YU7 compete diretamente com o Model Y, da Tesla.

O segundo carro elétrico da empresa reforça a alta de 64% em suas ações neste ano. Os papeis da marca, listados em Hong Kong, estão perto do maior patamar da história, impulsionados pelo otimismo em torno da expansão no maior mercado de veículos do mundo, de acordo com reportagem da Bloomberg.

Avaliada em US$ 187 bilhões, a Xiaomi já superou a, também chinesa, BYD em valor de mercado. O lançamento é considerado peça chave da estratégia de US$ 10 bilhões da companhia para o setor de veículos elétricos, com foco em modelos maiores e mais conectados. O YU7 agora integra um ecossistema de celulares e eletrodomésticos.

Ações da empresa triplicaram em um ano

As ações da Xiaomi mais que triplicaram no último ano. O rali acompanha a recuperação do setor de tecnologia chinês e transformou a Xiaomi em uma das ações mais caras do país, com ações cotadas a quase 30 vezes o lucro projetado - valor acima de gigantes como Tencent e até mesmo Apple.

Analistas apostam que o YU7, com perfil mais esportivo e premium, pode atrair um novo segmento de consumidores e acelerar o ganho de escala, essencial para a rentabilidade do negócio de carros. Estimativas de preço variam entre 250 mil e 330 mil yuans (US$ 34.900 a US$ 45.900). Por comparação, o Model Y da Tesla começa em 263.500 yuans.

A expectativa da Xiaomi é entregar 350 mil veículos em 2025, mais que o dobro do volume do ano passado, e alcançar lucro em seu setor automotivo no segundo semestre de 2025, após o bom desempenho do sedã SU7.

Modelo relançado após acidente fatal

O lançamento do YU7 acontece meses após um acidente fatal envolvendo o SU7, que levou a empresa a cancelar a apresentação do novo modelo em abril. O episódio também resultou em maior rigor regulatório sobre direção autônoma.

Fundada em 2010 por Lei Jun, a Xiaomi se destacou por seu apelo entre jovens consumidores e por produtos com bom custo-benefício. Com a desaceleração do setor de smartphones e dois anos de queda de receita até 2023, a entrada no setor automotivo é vista como o novo centro de crescimento da empresa.