O que esperar do evento de lançamento do iPhone 15; confira os principais rumores

O evento de lançamento do iPhone 15, batizado de “Wonderlust”, está marcado para a terça-feira, 12 de setembro, às 14h no Apple Park, em Cupertino, Califórnia.

A transmissão será feita ao vivo pelo site da Apple e pelo canal oficial da empresa no YouTube.

Para ficar por dentro das novidades, acompanhe na data a cobertura e análises de EXAME sobre os novos produtos da empresa comandada por Tim Cook.

As mudanças do iPhone 15

A grande novidade na linha iPhone deste ano é a inclusão da porta USB-C, substituindo o tradicional conector Lightning da Apple.

Esta mudança já havia sido confirmada pela Apple no ano passado, em conformidade com regulamentações da União Europeia.

O novo conector, segundo Ming-Chi Kuo, analista especializado na empresa, terão apenas nos modelos Pro e Pro Max taxas de transferência de dados mais elevadas, utilizando USB 3.2 ou Thunderbolt 3.

No entanto, o site 9to5Mac reporta que, com a nova conexão, todos os modelos do iPhone 15 terão taxas de carregamento mais rápidas, atingindo 35W.

Além disso, o iPhone 15 Pro e Pro Max estão previstos para apresentar moldura de titânio, bordas mais finas e um possível aumento no preço.

Especula-se que para o dia do lançamento, segundo o analista Dan Ives da Wedbush, os valores US$ 1.099 e US$ 1.199 para os modelos Pro e Pro Max, respectivamente. Mudanças adicionais incluem um possível novo botão de ação, semelhante ao encontrado no Apple Watch Ultra, e a introdução de um Dynamic Island em todos os modelos.

Atualizações no Apple Watch

Em relação ao Apple Watch, não se espera muitas alterações significativas. O destaque está na adição de uma caixa de titânio mais escura para a versão Ultra e um processador S9 atualizado para a série 9, baseado no chip A15 apresentado com o iPhone 13, o que poderia resultar em maior eficiência e autonomia de bateria.

AirPods e USB-C:

Os AirPods também deverão receber a conexão USB-C, conforme apurou o The Verge. No entanto, as grandes novidades para o fone de ouvido sem fio da Apple podem ficar para 2024 ou 2025.

Softwares e sistemas operacionais

Com os novos dispositivos, é provável que sejam reveladas as datas de lançamento do iOS 17 e do watchOS 10. Quanto ao iPadOS 17 e ao macOS Sonoma, espera-se que sejam lançados mais tarde, provavelmente em outubro.

As versões beta já forneceram uma visão das novidades, destacando-se no iOS 17 o modo StandBy, transcrições de correio de voz e um aplicativo Journal, enquanto o macOS Sonoma apresentará widgets, modo de jogo e perfis no Safari.