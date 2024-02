China faz corte recorde em taxa de juros imobiliário em meio a dificuldades do setor

O Banco do Povo da China, a autoridade monetária do país asiático, fez um corte recorde para sua taxa de referência de empréstimos de cinco anos, a base para operações hipotecárias, nesta terça-feira, 20. A taxa, conhecida como LPR de cinco anos, caiu de 4,2% para 3,95%, na maior redução desde que foi criada, em 2019.

O corte veio muito acima das expectativas de economistas compiladas pela Reuters, que esperavam redução entre 5 e 15 pontos-base. É também o primeiro corte na LPR de cinco anos desde junho. Já a LPR de um ano, a taxa de juros referência para a maioria dos empréstimos na China, ficou inalterada em 3,45%.

Embora a nova taxa de referência de hipotecas entre em vigor imediatamente, os detentores de hipotecas existentes não se beneficiarão da redução nos pagamentos de empréstimos até 2025, pois a revisão das taxas de hipotecas é feita anualmente.

A decisão vem na esteira dos esforços de Pequim para apoiar o mercado imobiliário no país, do qual depende ¼ da economia chinesa. A atividade do ramo despencou depois que alguns dos principais desenvolvedores imobiliários foram à falência. No início de fevereiro, a China reduziu as reservas obrigatórias para bancos e forneceu 1 trilhão de yuans (US$ 139,8 bilhões) em capital de longo prazo, numa tentativa de apoiar empréstimos ao setor de imóveis.

A moeda chinesa caiu para o menor nível desde 20 de novembro após o anúncio da nova LPR, mas desde então reduziu as perdas. Nos mercados de ações, enquanto os setores imobiliário e bancário registraram ganhos, a decisão sobre as taxas alterou significativamente os ganhos dos índices amplos.

Agora, analistas esperam mais medidas para impulsionar o consumo e sustentar os preços dos imóveis, com esperanças altas depois que da substituição do presidente do órgão regulador do mercado no início de fevereiro.